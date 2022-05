CAC 40 : Une droite oblique qui présente un double intérêt

(BFM Bourse) - Alors que la cloche anti-Covid va être relevée très progressivement sur les mégalopoles chinoises jusqu'ici confinées en raison d'une politique sanitaire d'une fermeté inouïe, le marché parisien devrait ouvrir en légère hausse ce lundi. La tendance de fond reste lourdement baissière, sous une droite oblique à forte pente pour le CAC 40 (voir plus bas). La tentative de rebond opéré vendredi a tourné court, l'indice phare tricolore ne parvenant qu'à préserver 0,20% de gains faméliques, à 6 285 points, portant son bilan hebdomadaire à -1,22%. Pourtant, les planètes étaient alignées pour permettre à l'indice de monter dans le train de la hausse, après l'annonce du soutien que s'est décidée à accorder la banque centrale chinoise, en opérant sur l'un de ses taux directeur la plus forte baisse depuis 2019.

Au chapitre statistique vendredi, l'inflation a continué de tourmenté les opérateurs. Dernier indicateur en date, l'indice des prix à la production en Allemagne, qui a continué de progressé fortement en avril (+2,8% en avril), alors que la cible définie par le consensus était beaucoup plus optimiste quant à un ralentissement du rythme de la hausse.

Côté valeurs, alors que la Value a soutenu la cote, le pan Growth a significativement pesé dans l'élan. A titre d'exemples représentatifs, Sanofi a gagné 2,24% à 102,30 euros, et Veolia Environnement 2,74% à 25,87 euros, tandis que Hermès a perdu 1,94% à 1 034,50 euros et LVMH 2,09% à 556,60 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont traduit la fébrilité d'un marché certes prêt à développer un court rebond technique, mais sous ses moyennes mobiles remarquables. Si le Dow Jones a grappillé 0,03% à 31 261 points, le Nasdaq Composite a terminé la séance de vendredi dans le rouge (-0,30% à 11 354 points). Neutralité quasi parfaite à signaler pour le S&P 500 (+0,01% à 3 901 points), baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 111,20$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, l'indice IFO du climat des affaires à 10h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jeudi 26 mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous évoquions en préambule la droite oblique à pente fortement baissière sur le CAC 40: nous l'avons représentée en noir sur le graphique journalier de l'indice phare. Cette oblique a le double avantage de mettre en lumière criarde la décroissance des points hauts successifs, et de visualiser le potentiel d'un rebond purement technique. Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6086.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 Support(s) : 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

