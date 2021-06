CAC 40 : Un programme statistique copieux pour lancer réellement la semaine

(BFM Bourse) - Dans des volumes particulièrement timides en raison de l'absence de repères en provenance de Wall Street hier, fermée pour le Memorial Day, le CAC 40 s'est contracté de 0,57% à 6 447 points, sous l'effet en particulier de prises de profits sur le secteur aéronautique. Safran a perdu 1,08% à 122,36 euros et Airbus 1,24% à 106,66 euros. Cette contraction des cours a pris la forme d'un rejet graphique sur une zone de support intermédiaire à 6 445 points, les investisseurs se ralliant pour l'instant aux perspectives de la Fed concernant l'inflation, à savoir une hausse des prix à caractère transitoire plutôt qu'un échauffement à haut risque de l'économie.

Pourtant, rappelons que, publié vendredi, l'indice des prix de base de la consommation des particuliers hors prix alimentaires et énergétiques (dit "Core PCE"), très surveillé par la Fed, est ressorti à 3,1% en avril, soit son plus haut niveau depuis... 1992, quand le consensus l'attendait légèrement en-deçà des 3%. A noter que le PMI de Chicago, indicateur avancé de la santé de l'économie, a dépassé les attentes, à 75., au plus haut depuis... novembre 1973.

Au chapitre statistique, la Bundesbank a estimé que l'inflation pourrait atteindre 4% d'ici la fin de l'année, ce qui constituerait alors un record depuis 1994. Avant la publication de l'inflation allemande, l'OCDE avait de son côté relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 et 2022, tout en mettant en garde contre une rechute de l'économie en raison de la persistance de "vents contraires". Après une récession historique en 2020, qui a vu l'économie mondiale se contracter de 3,5%, l'OCDE pronostique une hausse du PIB de 5,8% en 2021 (contre 5,6% en mars dernier), "le taux le plus élevé depuis 1973" a précisé l'économiste en chef de l'institution, Laurence Boone. Si la vaccination s'accélère et que les gens dépensent l'argent qu'ils ont épargné, la croissance pourrait être encore plus forte", a-t-elle même avancé.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2200$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 66,90$.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre une batterie d'indicateurs d'activité PMI manufacturier pour le mois de mai. Les données synthétiques pour la Zone Euro seront dévoilées à 10h00 (IHS) et pour les États-Unis à 15h45 (ISM). A suivre par ailleurs l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, tout comme le taux de chômage à 11h00 également. Un agenda dense et riche qui fera, avec la réouverture de Wall Street, de ce mardi le vrai point de départ boursier de la semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation brutale d'un gap baissier ample le 11 mai, le marché parisien est entrée dans une phase hautement technique, dont l'expression graphique reflète le degré d'émotivité des opérateurs. Sous une zone de résistance qui s'installe progressivement sous les 6 440 points, une figure d'accumulation encore en cours de tracé, se poursuit entre les points bas du 13 mai, sur mèche basse (6 150 points) et la résistance évoquée. Soit une bande de près de 300 points, ou 5% environ de l'indice phare tricolore. Une sortie ponctuelle au-delà de la marge haute est possible, avec le cas échéant, le début d'un profil graphique en diamant. Nous reviendrons en détail sur les implications psychologique d'une telle figure si son tracé se confirme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6500.00 / 6710.00 Support(s) : 6445.00 / 6308.00 / 6250.00

