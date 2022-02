CAC 40 : Un peu d'air avec le projet de sommet Russie - USA

(BFM Bourse) - L'indice phare français, le CAC 40 (-0,25% à 6 929 points vendredi) a formellement tracé en seconde partie de semaine passée, une combinaison de bougies dites en trois corbeaux, dégradant davantage la configuration en sortie de biseau (voir plus bas en partie technique). Les tensions entre OTAN et Russie, conjuguées à la perspective d'un durcissement des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique, auront pesé lourdement sur le moral des opérateurs. Une ouverture dans le vert se profile néanmoins ce lundi, avec l'accord de principe d'une rencontre entre J. Biden et V. Poutine, sous la forme d'un sommet à l'initiative d'E. Macron.

Ballottée au gré des évènements géopolitiques, la cote parisienne a aussi été animée par les résultats annuels, dont ceux de Renault (-0,04% à 36,325 euros), Hermès (-4,14% à 1 203 euros) et Teleperformance (+4,89% à 330,40 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,68% à 34 079 points) ou du Nasdaq Composite (-1,23% à 13 548 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,72% à 4 348 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1370$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91,20$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, une batterie d'indicateurs d'activités PMI, en données flash pour le mois en cours, pour les services comme pour l'industrie. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront dévoilées à 10h00.

A noter que Wall Street sera fermé ce lundi en raison d'un jour férié (Commémoration de la naissance de George Washington).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi 14/02 sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions.

L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée. Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération, avant de repartir à la hausse. Une sortie définitive par le bas de ce biseau est l'option privilégiée. La rupture, sur gap très ample lundi 14/02, en est une première étape déterminante. Ce gap a été quasiment intégralement comblé mardi, sous la forme d'un pullback d'école, dans des volumes décroissants.

L'indice a tracé une combinaison de bougies en trois corbeaux*. Le scénario qui se profile est désormais celui d'un nouveau test des 6 760 points, plancher technique de plus en plus fragilisé.

* Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas ET chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7036.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6884.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7036.00 / 7120.00 / 7390.00 Support(s) : 6884.00 / 6760.00 / 6712.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime