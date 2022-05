CAC 40 : Tensions croissantes, la Fed débute son FOMC de mai

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40, à l'issue d'une séance très volatile, qui l'a vu rompre puis réintégrer la zone technique de garde-fou des 6 380 points, a perdu lundi 1,66% à 6 425 points, Comme si cela ne suffisait pas, une erreur de saisie d'un opérateur de marché de Citigroup aura provoqué un flash krach sur les principales places européennes ouvertes lundi, la baisse brutale ponctuelle rajoutant de la nervosité. Les investisseurs doivent continuer de composer avec une équation d'une grande complexité, à 4 facteurs qui s'influencent entre eux: le raffermissement très net des politiques monétaires, la hausse des prix qui s'installe, les problèmes logistiques de chaîne d'approvisionnement et la guerre en Ukraine...

Au chapitre statistique hier l'indice d'activité PMI manufacturier en données finales pour le mois d'avril en Zone Euro est ressorti à 55,5, très proche des attentes. Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global a commenté l'enquête PMI :"Les fortes tensions inflationnistes risquent de peser sur la demande. La nouvelle flambée des coûts, conséquence principale de la hausse des prix de l'énergie et des nombreux produits en rupture de stocks chez les fournisseurs, a entraîné la plus forte augmentation des prix de vente des fabricants depuis au moins vingt années de collecte de données comparables pour cette variable. En résumé, le secteur manufacturier de la zone euro s'apprête à traverser une période difficile de baisse de la production et de flambée des prix. »

Par ailleurs, la semaine sera particulièrement chargée sur le front de l'emploi américain, avec en avant-goût les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) ce mardi, l'enquête du cabinet privé ADP mercredi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et en point d'orgue le rapport fédéral sur l'emploi américain pour le mois d'avril vendredi. Des données particulièrement suivie par la Fed dans son appréciation du degré de tension sur le marché de l'emploi.

Fed qui achèvera mercredi une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire. Un relèvement des Fed Funds de 50 points de base est sur la table. Notamment face aux derniers chiffres très décevants sur le front de la croissance, "le président de la réserve fédérale pourrait en revanche adoucir le ton quant aux prochaines hausses de taux, bien que de nouvelles soient attendues dans les mois qui viennent", pour Vincent Boy (IG France).

Côté valeurs, au sein de l’échantillon phare de la cote parisienne, seule l'action Carrefour (+1,1% à 20,39 euros) a réussi à ne pas finir dans le rouge, en raison du caractère jugé défensif de son activité. Ainsi 98% de l'échantillon de l'indice vedette a fini dans le rouge, sans distinction de secteur ou de style : ArcelorMittal (-4%) a subi la plus forte baisse, suivi de Safran et Schneider (-3,5%), et Teleperformance (-3,3%) ou encore Stellantis (-3%) et Veolia (-2,9%).

De l'autre côté de l'Atlantique, l'heure était au rebond timide lundi sur les principaux indices sur actions, après un vendredi douloureux. Le Dow Jones a grappillé 0,26% à 33 061 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,63% à 12 536 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a pour sa part fini sur un score de +0,57% à 4 155 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0500$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 105,10$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, le taux de chômage en Zone Euro à 11h00 et les nouvelles offres d'emplois aux Etats-Unis (JOLTS) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En deux séances seulement, l'indice phare parisien a nettoyé deux reliquats de gaps, l'un haussier, du 16 mars, l'autre baissier, du 25 avril, actant de nouveau le scénario d'une dérive latérale autour des 6 500 points. Les volumes sont mis sous surveillance, tout particulièrement sur les navigations rapides éventuelles d'une borne à l'autre ou sur les ruptures, le cas échéant, de l'une ou l'autre de ces bornes. La borne basse, vers 6 380 points, est particulièrement menacée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6380.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime