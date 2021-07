CAC 40 : Sortie par le haut

(BFM Bourse) - Le marché a enchainé une quatrième séance de hausse consécutive vendredi dernier. Après une hésitation pendant pres de 2 heures en début de matinée, il s'est finalement affranchi de l'oblique baissière qui le bloquait depuis plusieurs semaines, pour accélerer à la hausse, et cette oblique est désormais support en cas de pullback, un peu au-dessus des 6510 points pour cette semaine.

Dans ce contexte, et avec des indices américains qui atteignent de nouveaux plus hauts historiques, une poursuite de la hausse vers les 6646 points, voire la zone de résistance majeure des 6680 points dans la semaine est possible.

Nous sommes donc positifs pour aujourd'hui au-dessus des 6510 points pour viser les 6646 points, aujourd'hui, ou dans les prochains jours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice CAC 40 permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

Le dépassement de l'oblique baissière nous rend positif à court terme pour viser une poursuite du mouvement de rebond de ces derniers jours, et un retour à proximité des plus hauts du mois dernier.

Le support à 6510.00 points correspond à un seuil graphique mineur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6510.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6646.00 / 6687.00 Support(s) : 6510.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime