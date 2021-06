CAC 40 : Semaine à fort enjeu

(BFM Bourse) - Le marché parisien est parvenu à repasser dans le vert vendredi, puis à y terminer la séance, (+0,12% à 6 515 points), à la faveur d'un scénario idéal quant à la publication du rapport mensuel fédéral sur l'emploi privé américain en mai. Une rapport NFP suffisamment solide pour confirmer l'idée d'une reprise économique post Covid, mais sans dépassement du consensus, ce qui aurait pu avoir pour effet de précipiter les anticipations d'une normalisation rapide de la politique monétaire de la Fed...

Le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors activité agricole) bondit à 559 000 (contre 266 000 le mois précédent), tout en ressortant sous le consensus. Le taux de chômage poursuit son reflux, à 5.8% de la population active, et la hausse des salaires pointe à +0,5%, significativement plus qu'anticipé (+0,2%). Un rapport satisfaisant au sens des gérants "Growth", qui privilégient les valeurs de croissance, les plus sensibles au retour de la thématiques de l'inflation.

Le contenu de ce rapport sera décisif pour la Fed, dans sa réflexion d'ici à la prochain réunion de son Comité de politique monétaire. L'idée, pour l'instant, d'un ralentissement marqué du rythme des rachats d'actifs (tapering) s'éloigne quelque peu. Ce qui a eu pour effet de faire accélérer à la hausse les indices américains, tout particulièrement sur le très sensible front technologique. Le Dow Jones a gagné vendredi 0,52% à 34 756 points et le Nasdaq Composite a bondi de 1,47% à 13 814 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,88% à 4 229 points.

Cependant, "le prochain FOMC de la Fed aux États-Unis sera les 15 et 16 juin prochains et cela pourrait être de plus en plus difficile pour Jerome Powell de convaincre les marchés que l’inflation restera passagère et d’éviter de parler d’un ajustement des rachats d’actifs. Surtout si les données de jeudi ressortent au-delà du consensus", prévient Vincent Boy (IG France), en faisant référence à la publication jeudi des indices des prix à la consommation aux États-Unis.

Pour être complet sur le front des publications statistiques, la dynamique des ventes au détail pour le mois d'avril en Zone Euro (-3.1%, manquant de plus de deux fois la cible) n'aura pas apporté de soutien.

Côté valeurs, Stellantis (+2,9% à 16,70 euros) a signé une septième séance consécutive de hausse, alors que les ambitions du groupe dans le véhicule électrique et autonome continuent de séduire gérants et analystes. Sur fond de fermeté des cours du brut, TechnipFMC a avancé de 4,3% et Technip Energies de 5%. Vallourec a rebondi de 8,9% après le lancement de son augmentation de capital.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2160$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,20$.

A l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité l'indice Sentix de confiance des consommateurs en Zone Euro à 10h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation brutale d'un gap baissier ample le 11 mai, le marché parisien est entré dans une phase hautement technique, dont l'expression graphique reflète le degré d'émotivité des opérateurs. Sous une zone de résistance qui s'installe progressivement autour des 6 500 points, une figure d'accumulation encore en cours de tracé, se poursuit entre les points bas du 13 mai, sur mèche basse (6 150 points) et la résistance évoquée. Une sortie ponctuelle au-delà de la marge haute est possible, avec le cas échéant, le début d'un profil graphique en diamant. Nous reviendrons en détail sur les implications psychologiques d'une telle figure si son tracé se confirme. Une manifestation de perte d'énergie à l'achat s'est manifesté graphiquement en seconde partie de la semaine passée, par un harami doublé d'un pendu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6710.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime