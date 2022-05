CAC 40 : Respiration dans le mouvement d'ascension des prix ?

(BFM Bourse) - Après une vive accélération baissière lundi, le CAC 40 a tenté de se reprendre mardi, sans conviction, et sans parvenir à préserver l'intégralité des maigres gains acquis en séance. Au final, l'indice phare parisien a grignoté 0,51% à 6 116 points, dans un marché qui se tourne vers les chiffres de l'inflation américaine: les différents indices des prix à la consommation seront publiés à 14h30 (Heure de Paris). L'enjeu est de situer dans le temps le pic d'inflation.

Un rendez-vous d'autant plus important que pour une fois, le consensus va dans le sens d'un ralentissement marqué de la hausse des prix... C'est cet écart, le cas échéant, face au consensus, qu'il faudra analyser. Pour rappel, sur le panier de produits le plus large, alimentation et énergie comprises, le mois dernier, l'US Bureau of Labor Statistics publiait une hausse des prix annualisée à +8,5%.

Au chapitre statistique, le ZEW allemand est ressorti au-dessus des attentes, bien qu'en territoire négatif à -34,3. Le professeur Achim Wambach, Président du ZEW, a apporté l'éclairage suivant: "L'indicateur ZEW du climat économique a augmenté modérément ce mois-ci mais reste toujours à un niveau relativement bas. Par rapport au mois dernier, les perspectives de la situation économique en Allemagne sont donc un peu moins pessimistes. Les experts supposent toujours qu'elle va continuer à se détériorer, mais à un rythme moins rapide que prévu auparavant. Les fortes restrictions en Chine pour lutter contre les nouvelles infections au Covid-19 entraînent une forte baisse du bilan de la situation économique actuelle en Chine. C'est un poids lourd pour le développement futur de l'économie allemande. En ce qui concerne l'orientation de la politique monétaire de la BCE, une grande majorité d'experts s'attendent à une augmentation des taux d'intérêt au cours des six prochains mois. En conséquence, ils s'attendent à une baisse des taux d'inflation par rapport à leur niveau actuel très élevé ».

Côté valeurs, BNP Paribas a repris 2,15% à 50,92 euros, suivi par Alstom qui a limité ses gains à 1,23% à 23,04 euros après avoir réussi à signer une des rares hausses de la séance lundi (+1,9% à la suite d'un contrat géant en Allemagne) et de Schneider Electric (+1,69%). Veolia a avancé de 1,15% alors que la vente à Saur de ses activités dans les services mobiles de l'eau en Europe devrait lui rapporter environ 190 millions d'euros. Lanterne rouge du CAC 40, EssilorLuxottica a lâché 5,10% à 144,10 euros, plombé par l'avertissement à Wall Street de son concurrent National Vision. Eurofins Scientific a perdu 1,7% et Thalès 1,2%.

De l'autre côté de l'Atlantique, une toute relative accalmie sur les rendements obligataires aura été à l'origine d'une clôture en ordre dispersé à l'avantage du Nasdaq Composite (+0,98% à 11 737 points). Le Dow Jones a pour sa part perdu symboliquement 0,26% à 32 160 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,25% à 4 001 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0540$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 102,20$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30, ainsi que les stocks de brut outre Atlantique à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La décroissance des points hauts successifs est désormais très nette: 05/01, 10/02, 29/03, 21/04, 29/04, 05/05.

La borne basse d'un pattern baissier, vers 6 380 points, a été rompue le 05 mai, sur combinaison de bougies en englobante baissière. Confirmation dès le lendemain, sur gap et dans des volumes de transaction épais, ainsi que par l'allure de la bougie hebdomadaire numéro 18.

Le tableau technique est assombri, et le seuil hautement symbolique des 6 000 points est menacé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6380.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6055.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6055.00 / 5826.00

