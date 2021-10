CAC 40 : Rééquilibrage du rapport de force

(BFM Bourse) - Toujours aussi volatile, le marché parisien a connu une séance marquée par l'optimisme mardi, sur fond de détente des taux longs de part et d'autre de l'Atlantique, et alors que s'ouvre depuis mardi soir le bal des publications trimestrielles.

Au chapitre statistique, les marchés ont pris connaissance de l'indice des prix à la production, largement sous les attentes, en données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (+0,2% sur septembre en rythme mensuel). Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont repassées sous la barre des 300 000, alors que le consensus laissait augurer des chiffres moins encourageants. Pour rappel, en données corrigées des variations de l'alimentation et de l'énergie, les prix à la consommation publiés la veille sont ressortis en hausse de 0,2%, conformes aux attentes. En revanche, dans leur assiette la plus large, ils ont progressé de 0,4% en rythme mensuel, dépassant la cible.

"L'évolution de l'inflation préoccupe de plus en plus les investisseurs qui ne voient pas son reflux se mettre en place aussi rapidement que prévu", pour Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. "Effectivement, les conditions actuelles militent pour que l'inflation ne recule sensiblement qu'au premier semestre 2022. Cette hausse temporaire ne devrait pas alimenter une spirale inflationniste prix-salaire ni provoquer de réaction épidermique des Banques Centrales américaine ou européenne mais l'incertitude à ce sujet pourrait se prolonger quelque temps."

Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management, abonde: "cette donnée d’inflation pour septembre ressort relativement proche du consensus et valide la thèse que nous défendons depuis plusieurs mois d’un plateau d’inflation élevée au second semestre et au moins jusqu’à début 2022. Elle ne change fondamentalement pas la perspective sur le calendrier du « tapering » de la Fed attendu d’ici la fin d’année."

Côté valeurs, le luxe s'est à nouveau illustré, Kering prenant 2,8% dans l'espoir que le groupe affiche à son tour, mardi prochain, de solides performances trimestrielles, tandis que LVMH a ajouté 2% aux 3,16% gagnés mercredi au lendemain de sa publication trimestrielle. Publicis s'est adjugé 2,7%, après un deuxième relèvement de ses perspectives annuelles en 3 mois.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont pris une hauteur significative jeudi, à l'image du Dow Jones (+1,56% à 34 912 points) ou du Nasdaq Composite (+1,73% à 14 823 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,71% à 4 438 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1610$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,00$.

A suivre à l'agenda statistique ce vendredi la balance commerciale en Zone Euro à 11h00, et pour les États-Unis, les ventes au détail à 14h30, les prix à l'import à 14h30, l'indice manufacturier Empire State à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs (UoM) en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice est sorti par le haut jeudi d'une figure d'accumulation en triangle. Les récents points hauts (13 août, 1er septembre, 23 septembre, 14 octobre) restent toutefois formellement décroissants à ce stade. Un dépassement confirmée en séance de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), tout comme un dépassement de la résistance des 6 720 points, viendrait rééquilibrer très fortement le rapport de force entre acheteurs et vendeurs à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 15000.00 / 15420.00 Support(s) : 14445.00 / 14180.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime