CAC 40 : Redressement laborieux et circonspection

(BFM Bourse) - Le CAC 40 comme les autres marchés a bien mal démarré la semaine. La gifle baissière semble être venue de nulle part et surtout elle n’était pas attendue si violente. Comme le boxeur sonné qui entend égrener les chiffres par l’arbitre, le CAC 40 s’est doucement redressé sachant qu’à 10, il aurait perdu le combat. Il s’est donc relevé donnant au support des 6290 points tout son relief.

Le variant delta se révèle particulièrement agressif et redonne malheureusement du souffle à la pandémie laquelle menacerait le rebond économique en cours. Du moins, est-ce la prise brutale de conscience des opérateurs qui s’étaient consensuellement réfugiés lundi dans le camp vendeur. Les esprits se sont donc repris mardi et comme à chaque baisse de nombreux acheteurs y voient une opportunité. Pourtant et il faut peut-être y voir un signe d’une phase de consolidation plus ou moins longue, les réactions des acheteurs sont de moins en moins vives. Les sommets annuels semblent désormais bien éloignés.

Aux Etats-Unis, pas de torpeur. La reprise est forte et l’outrage baissier est déjà effacé. Il est vrai que la saison des résultats dont les attentes sont déjà très fortes continue de dévoiler de très bonnes surprises. L’optimisme l’emporte donc et le variant ne fera pas la loi. Il va falloir surveiller notamment les marchés européens pour savoir si la bonne humeur vite retrouvée sera communicative.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Graphiquement, les adeptes des chandeliers japonais auront reconnu la silhouette de la femme enceinte. La longue bougie noire de lundi porte en son ventre une petite bougie blanche. Les deux bougies combinées peuvent accoucher d'une hausse…

PREVISION

Notre sentiment est positif à court terme tant que le support des 6290 points n'est pas agressé.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6670.00 / 6550.00 Support(s) : 6290.00 / 6150.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

