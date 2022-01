CAC 40 : Powell à la rescousse avant la publication de l'inflation

(BFM Bourse) - Sur fond de nervosité palpable, l'indice CAC 40 est tout de même parvenu à gagner 0,95% à 7 183 points mardi, en traçant un doji parfait, dont l'amplitude est comprise dans celle du marubozu noir tracé la veille. Un attentisme soucieux, donc, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation américaine. Chiffres qui vont venir compléter le triptyque Minutes - NFP - IPC, qui définit le degré de fermeté à venir de la Fed. Dans l'immédiat, le net reflux des Treasuries 10 ans a soulagé Wall Street. Passé brutalement de 1,78 à 1,73 environ, le rendement des obligations d’État américaines LT a permis une aspiration à la hausse des dossiers de croissance outre Atlantique.

Comme lors de chaque mini-correction, les marchés ont encore pu compter ce mardi sur le soutien de l'influent patron de la Fed, Jerome Powell, interrogé ce mardi après-midi par le Sénat sur la stratégie de l'institution pour combattre l'inflation aux États-Unis. À la rescousse, l'homme fort de la banque centrale américaine "a promis de tout mettre en œuvre" au cours de son second mandat pour lutter contre la hausse des prix à la consommation, alors que l'indice CPI a augmenté à un rythme inédit en près de 40 ans en novembre, à +6,8% sur un an, selon les chiffres du Bureau of Labour Statistics - soit très loin de la cible de 2% considérée comme saine par la Fed pour l'économie, mais légèrement inférieur aux attentes des analystes qui misaient sur une hausse de 7% en rythme annuel.

Au chapitre statistique, les repères tranchants ont fait défaut mardi. Retour en force ce mercredi. A suivre à l'agenda ce mercredi, en priorité, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis à 14h30. En fin de matinée à 11h00, les opérateurs prendront connaissance des derniers chiffres de la production industrielle en Zone Euro.

Côté valeurs, Technip Energies (+5,95% à 13,985 euros) était très recherché, les actionnaires se réjouissant du retrait de la cote de TechnipFMC. Ubisoft (+4,54% à 44,72 euros), ou Alten (+3,71% à 151,0 euros), étaient également plébiscités mardi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont repris des couleurs (vertes en l’occurrence), le Nasdaq Composite en particulier (+1,41% à 15 153 points) bénéficiant de l'accalmie sur les taux longs. Le Dow Jones, riche en bancaires et généralement en dossiers Value, n'aura progressé que de 0,51% à 36 252 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,92% à 4 713 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1360$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81,20$.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7390.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7390.00 / 7605.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

