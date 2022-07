CAC 40 : Phase accidentée

(BFM Bourse) - Les principales places financières en Zone Euro ont terminé la séance de mardi en nette baisse, les peurs d'une entrée en récession étant montées d'un cran après la publication d'indicateurs baromètres d'activité plus que préoccupants. Le CAC 40 aura perdu 2,68% à 5 794 points, rompant un fragile support à 5 860 points dans un niveau de participation en hausse. Depuis le début de l'année, le baromètre de la place parisienne reflue de 19%.

Le PMI services en données finales pour le mois de juin est ressorti à 53 points, à peine au-dessus des premières estimations, laissant une marge désormais ténue avec les 50 points qui séparent, par construction, une expansion d'une contraction du secteur considéré. Nous avons donc à disposition les données "composite" (industrie incluse), qui ressortent à 52,0 (54,8 en mai), au plus bas depuis 16 mois.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI : "Le fort ralentissement de la croissance de l'activité observé en juin dans la zone euro augmente le risque d'une contraction de l'économie de la région au troisième trimestre. L'indice PMI du mois de juin affiche un niveau conforme à une hausse trimestrielle du PIB de seulement 0,2 %, les indicateurs prospectifs de l'enquête, tels que les indices des nouvelles commandes et des perspectives d'activité, s'orientant en outre à la baisse et présageant ainsi un recul de l'activité dans les mois à venir. Le secteur manufacturier a d'ores et déjà basculé en zone de contraction, la production ayant diminué pour la première fois depuis deux ans en juin, tandis que l'activité du secteur des services a subi un net ralentissement sur fond d'envolée de l'inflation et de hausse consécutive du coût de la vie."

"Les dernières données PMI soulignent donc une forte accentuation des risques de contraction économique dans la zone euro alors même que les tensions inflationnistes s'atténuent mais restent très marquées", synthétise-t-il.

Dans un contexte de défiance vis-à-vis des sociétés exposées à la conjoncture, le secteur de la publicité a été particulièrement affecté à Paris à l'image de JCDecaux qui a cédé 8,66% à 14,88 euros après une étude de Goldman Sachs réduisant ses prévisions de bénéfices. Vendeur, le bureau d'études diminue encore son objectif sur le titre. Goldman Sachs dégrade par ailleurs à neutre son avis sur Publicis (-5,05%).

Les valeurs pétrolières ont également perdu du terrain dans le sillage de la correction des cours du pétrole avec la multiplication de signes de freinage de l'économie. TotalEnergies lâchait 6,42% à 49,065 euros tandis que Technip Energies cédait 3,8% et Vallourec plus de 10%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi (la première de la semaine les concernant) en ordre dispersé, le Dow Jones lâchant 0,42% à 30 967 points, et le Nasdaq Composite gagnant 1,75% à 11 322 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,16% à 3 831 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0260$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 99,9$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) à 16h00, le PMI ISM Services à 16h00 également, ainsi que les Minutes de la Fed à 20h00. Sur ce dernier point, les analystes et stratégistes d'ECOFI résument la situation par l’aphorisme suivant: "Il n’est pas bon d’être banquier central cet été !" Les Minutes, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du FOMC de la Fed, seront étudiées de près. Pour rappel, à l'issue de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, les Fed Funds ont été relevés de 75 points de base, scénario qui avait été (très partiellement) digéré par le marché.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (la toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6000.00 / 6602.00 Support(s) : 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime