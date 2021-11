CAC 40 : Pas de divergence entre cours et volumes

(BFM Bourse) - Certes l'indice CAC 40 n'a guère grignoté de terrain hier (+0,06% à 7 156 points), mais symboliquement, le score journalier est positif, le corps de la bougie correspondante est une nouvelle fois verte, et les volumes ne s'essoufflent pas, ce qui constitue déjà, en soi, une performance à ce stade du rally.

Pour le moment, ni les craintes persistantes autour de l'inflation (le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey a reconnu lundi que le niveau atteint en septembre, +3,1% sur un an au Royaume-Uni, le rendait "très mal à l'aise", et n'a pas exclu un relèvement des taux dès décembre) ni les nouvelles poussées de l'épidémie de coronavirus ne freinent la marche en avant du marché parisien, alimenté par la teneur remarquable des publications trimestrielles et l'optimisme des entreprises sur les perspectives.

Au chapitre statistique, EuroStat a confirmé, en rythme annualisé, une hausse des prix de 4.1% dans l'union monétaire. La hausse est même révisée à la baisse pour les prix corrigées des éléments volatils (alimentation, énergie, alcool et tabac), à 2,0%, contre 2.1% initialement calculé. Légère déception à signaler outre Atlantique, avec des mises en chantier de logement qui ressortent stables en octobre, sous les attentes.

Côté valeurs, au jeu de la rotation sectorielle, et de la rotation dans les styles de valeurs, après le luxe mardi, c'est l’industrie et la construction qui a soutenu la cote mercredi, à l'image d'Arcelor Mittal (+1,34% à 27,32 euros), Legrand (+1,48% à 93,20 euros), Saint Gobain (+1,70% à 61,11 euros), ou Schneider Electric (+1,76% à 158,62 euros). lHors indice pahre, l'équipementier automobile Faurecia a fini légèrement dans le vert (+0,06% à 48,51 euros) après avoir annoncé qu'il détiendrait 79,5% de son homologue allemand Hella, spécialisé dans l'éclairage, à l'issue de son offre publique lancée en septembre. La discrète holding de la famille Burelle (propriétaire de Plastic Omnium) poursuit de son côté sa vive remontée (+7,71% à 754 euros après +6,1% mardi) sur fond de rattrapage après un parcours boursier compliqué en 2021.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions se sont quelque peu contractés, à l'image du Dow Jones (-0,58% à 35 931 points) ou du Nasdaq Composite (-0,33% à 15 921 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,26% à 4 688 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1320$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77,60$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, en priorité, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (le Philly Fed) et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est en cours d'inscription régulière de nouveaux sommets absolus. Après le gap haussier de lundi 01er/11, c'est une puissante structure en "trois soldats blancs qui avancent" qui a été validée. Les 5 bougies de la semaine en question arborent par ailleurs un corps vert: systématiquement, la clôture a dépassé l'ouverture, quelle qu'ait été le niveau d'ouverture par rapport à la veille. Ces deux observations matérialisent, conjuguées aux volumes de transactions, une phase de momentum en cours d'expression. Les trois ombres sur les bougies des 05, 08 et 09/11 montrent un essoufflement tout à fait légitime, mais sans prises de profits. Les corps desdites bougies sont par ailleurs verts. L'entrée en phase de respiration des cours est à anticiper. Une respiration à plat, dans un premier temps, tant l'absence de divergence entre cours est volumes est encourageante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6960.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime