CAC 40 : Nouvelle tentative de dépassement de résistance

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a clos la séance de mardi en baisse de 0,44% à 5 564 points, dans un marché nerveux quant à la situation sanitaire et la lenteur du démarrage de la campagne vaccinale, en particulier en France. Une nervosité palpable également à l'aune du suspense quant à l'élection sénatoriales à fort enjeu en Géorgie. Le vote est désormais clos. Rappelons que le rally sur les actions en novembre et décembre a été alimenté en particulier par la victoire de Joe Biden à la présidentielle et par la perspective d'un Congrès divisé, qui empêcherait le président élu d'avoir les coudées franches notamment sur les questions budgétaires et fiscales.

Or cette perspective désormais plus qu'incertaine dépend des résultats des sénatoriales en Géorgie. Cet État vote en effet ce mardi pour désigner les deux derniers membres du Sénat américain et, dans le cas où les démocrates remportent ces deux sièges, ces derniers disposeraient du même nombre de sénateurs que les républicains. Un tel cas de figure permettrait alors à la future vice-présidente Kamala Harris (qui sera donc présidente du Sénat) de faire pencher les votes côté démocrate. Et si les républicains partaient largement favoris dans cet État conservateur, les sondages montrent les candidats au coude-à-coude.

"Cette élection pourrait donner la tendance des relations politiques aux Etats-Unis et en cas de victoire des démocrates cela pourrait permettre d'envisager un stimulus bien plus important." commente Vincent Boy (IG France). Des relations rendues d'autant plus tendus, au sein même du camp Républicains, à l'aune des tensions et pressions exercés par Donald Trump qui estiment encore s'être fait voler la présidentielle. Espérons que la publication des résultats définitifs de cette sénatoriales ne prennent pas autant de temps que pour les élections générales de novembre.

En attendant, le cadre de travail général pour les actifs dit à risque se lit avec l'espoir d'une maîtrise de la pandémie, puis d'une éradication. Outre Atlantique, même si l'objectif de vacciner 20 Millions d'Américains au 31/12/20 n'a pas été atteint, force est de constater que la campagne de vaccination démarre très fort, quantitativement et qualitativement, avec les vaccins Pfizer / Biontech et Moderna, pour lesquels aucun effet secondaire indésirable majeur n'est à ce stade à relever. L'adhésion et la confiance des Américains dans la campagne y est massive. Son de cloche différent de ce côté-ci de l'Atlantique, avec des stratégies vaccinales et des niveaux adhésion très disparates...

C'est en particulier la lenteur du déploiement des vaccins dans certaines partie du globe qui a poussé la Banque Mondiale à réviser à la baisse ses prévisions de croissance mondiale 2021, à 4%.

Au chapitre statistique, peu de choses à se mettre sous la dent mardi au lendemain d'une batterie satisfaisante de PMI industriels. Bonne surprise outre Atlantique, avec la publication de ce même PMI, non pas par IHS Markit mais par l'ISM (à plus fort impact traditionnellement). L'indicateur baromètre est ressorti en vive hausse, au-dessus des attentes, à 60,7 points.

Côté valeurs, le secteur des services pétroliers étaient en forme hier, dans le sillage d'un accord semblant se profiler entre les pays membres du cartel et leurs alliés. Vallourec a gagné 7,17% à 29,07 euros, TechnipFMC 8,10% à 8,46 euros, et Schlumberger 8,78% à 19,20 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, son de cloche différent mardi, avec un tir groupé à la hausse des principaux indices actions, à l'image du Dow Jones (+0,55% à 30 391 points) ou du Nasdaq Composite (+0,95% à 12 818 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,71% à 3 726 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2330$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 50,00$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activité PMI dans les services. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro pour le mois de décembre en données finales seront dévoilées à 10h00. A suivre également, outre Atlantique, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP à 14h15, avant-goût précieux avant la publication vendredi du rapport NFP. A suivre également les commandes aux industriels à 15h45 et les stocks de pétrole, outre Atlantique toujours, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare parisien a fait une fausse sortie au-dessus des 5 620 points lundi, avant de refluer significativement. Cette zone voit son rôle de résistance de court terme renforcé. Une nouvelle tentative de dépassement de résistance se profile dès ce mercredi. Le cadre technique général ne change pas pour autant. Après sa sortie par le bas d'un mince range le 21 décembre, dans un niveau de participation nourri, les forces se sont rapidement rééquilibrées, avec une reprise en main du camp acheteur en séance pour partie (mèche basse de la bougie remarquable) puis lors des deux séances consécutives. Mais les volumes s'effondrent désormais alors que les cours reviennent tester leur moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), positionnée à l'horizontale. Seul un dépassement franc de cette courbe de tendance avec fédération sectorielle et progression substantielle des volumes viendrait sonner le départ d'une nouvelle jambe haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5470.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5470.00 / 5306.00 / 5000.00

