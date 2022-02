CAC 40 : Metavers déçoit, avant l'issue du Conseils des Gourneurs (BCE)

(BFM Bourse) - Début de séance probablement dans le rouge ce jeudi, alors que Metavers (ex-Facebook) a plongé dans les échanges après Bourse après avoir rendu une copie trimestrielle décevante, forçant le groupe fondé et dirigé par M. Zuckerberg à revoir à la baisse ses prévisions. Par ailleurs, la prudence sera de mise à l'approche de l'issue d'un nouveau Conseil des Gouverneurs de la BCE. Verdict à 13h45 pour la décision de politique monétaire et à 14h30 pour la conférence de presse.

Si le ton adopté par la BCE est beaucoup moins hawkish qu'outre Atlantique, "une vraie incertitude règne avant la décision de la BCE et la conférence de presse de Christine Lagarde : les marchés monétaires en zone euro continuent de « pricer » une hausse de taux d’ici décembre alors que les dernières communications des membres de la BCE renvoyaient cette hypothèse à 2023 au plus tôt." note Alexandre Baradez (IG France). "Nous pourrions assister à un pivot [...] sur cette question-là."

'Il serait donc étonnant que le message délivré soit aussi accommodant que certains l'attendent encore", prévient M Baradez. "Le président de l'Eurogroupe a déclaré mercredi que le redressement des prix affectait la croissance et le pouvoir d'achat des citoyens et que les ministres de la zone euro étaient naturellement concernés", poursuit il.

La BCE va devoir tenir compte d'une nouvelle accélération surprise des prix en Zone Euro. Publiées hier, les premières estimations de l'inflation en données annualisées en Zone Euro montre une progression de 2,3% des prix corrigés de l'énergie, de l'alimentation de l'alcool et du tabac. Soit significativement au-dessus de l'objectif de la BCE (2,0%) et du consensus de marché (+1,9%). En incluant les éléments volatils, la hausse des prix sur un an atteint +5,1%.

Outre Atlantique, l'enquête ADP (Automatic Data Processing) fait ressortir une "destruction" de plus de 300 000 postes, là où la communauté financière s'attendait plutôt à un atterrissage en douceur, après presque 800 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) en décembre. Le rapport NFP de vendredi sera d'autant plus suivi.

Côté valeurs, Dassault Systèmes (+2,09% à 43,015 euros), Capgemini (+1,89% à 204,90 euros) et Teleperformance (+1,63% à 342,20 euros) figuraient en clôture mercredi en bonne place du palmarès du CAC 40, alors que la meilleure performance du jour est revenu à un autre champion de la croissance, Eurofins (+2,2%)

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grignoté quelques points mercredi, à l'image du Dow Jones (+0,63% à 35 629 points) ou du Nasdaq Composite (+0,50% à 14 417 points), toujours dans une importante divergence cours / volumes. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,94% à 4 589 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1290$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 87,90$.

A suivre à l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité le PMI services (IHS Markit) en données finales en Zone Euro à 10h00, la décision de politique monétaire européenne à 13h45, la conférence de presse à 14h30, et outre Atlantique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 et l'ISM Services (données finales) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée.

Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7390.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7390.00 Support(s) : 6890.00 / 6672.00

