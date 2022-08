CAC 40 : Menu statistique copieux ce mardi

(BFM Bourse) - Tensions entre la Chine et Taïwan, indicateurs montrant des tensions chroniques sur le marché de l'emploi américain, contraction du baril, le terreau est bien peu fertile pour les actions, de part et d'autre de l'Atlantique. Hier le CAC 40 a vu sa tentative de rebond technique avorter, avec à la clef une bougie bien peu avenante, et un passage confirmé sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). L'indice phare parisien a perdu 0,19% à 6 210 points, plombé par les minières, les valeurs de l'énergie au sens large et les (para)pétrolières en particulier. GTT a perdu 2,76% à 130,3 euros, Total Energies 3,62% à 52,43 euros, Schlumberger 4% à 38,40 euros, et Eramet 5,70% à 87,70 euros, lanterne rouge du compartiment A de la cote.

Arrêtons-nous un instant sur les publications statistiques américaines publiées hier, pour le moins contrastées. Si l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) a progressé à 103.20, significativement plus que ne l'envisageait la communauté financière, les nouvelles offres d'emploi (JOLTS), c'est-à-dire la statistique permettant la quantification des postes vacants, a pesé négativement dans les débats tant elle a mis en évidence de nouveaux signes persistants de tensions sur le marché de l'emploi américain. Signaux qui sont des indicateurs avancés d'inflation...

A noter que l’inflation allemande est repartie à la hausse au mois d’août s’élevant sur un an à 7,9% sur un an contre 7,5% le mois précédent, selon les chiffres provisoires publiés par l’agence des statistiques Destatis.

Pour être complet sur le plan des valeurs parisiennes, Sanofi s'est adjugé 1,46% à 82,60 euros alors que l’autorité de santé des États-Unis (FDA) a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique relative à l'efanesoctocog alpha (codéveloppé avec Sobi) pour le traitement de l'hémophilie A. Orpea a gagné 1,81% à 22,45 euros après s'être engagé à rembourser certaines aides publiques indûment perçues. Carrefour a redonné pour sa part 2,69% à 16,46 euros, pénalisé une dégradation de JP Morgan qui passe désormais à neutre contre surperformance précédemment.

De l'autre côté de l'Atlantique nouvelle clôture dans le rouge pour les indices sur actions, le Dow Jones perdant 0,96% à 31 790 points et le Nasdaq Composite 1,12% à 11 883 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a reculé de 1,10% à 3 986 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 92,60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les dépenses des consommateurs français à 08h45, l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00 et pour les Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi à 14h15, le PMI de Chicago à 15h45 et les stocks de brut à 16h30. Un programme dense et riche en indicateurs à fort impact potentiel...

La proximité immédiate de la clôture de vendredi, après accélération baissière franche, avec les points bas hebdomadaires, envoie un message négatif. Elle acte la validation d'une figure assimilable à un pattern chartiste baissier à ligne de cou baissière, que le gap du 22 août avait déjà esquissée. Les 6 550 points sont définitivement qualifiables de résistance, et nous assistons à une entrée dans un nouveau cadre de travail sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). La bougie tracée mardi, si elle avait été construite sous les points bas de lundi, aurait pu évoquer l'imminence d'un rebond technique. Ce n'est pas le cas.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6308.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6308.00 / 6550.00 Support(s) : 6130.00 / 5858.00

