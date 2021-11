CAC 40 : Les marchés vont composer avec une accélération de l'inflation américaine

(BFM Bourse) - On notera tout d'abord que la Bourse de Paris sera ouverte ce jour, 11 novembre, férié, et ce dans des conditions habituelles d'horaires et de cotations.

Hier, le CAC 40 aura terminé la séance à l'équilibre, en faisant preuve d'une résistance impressionnante face à l'accélération de l'échauffement des prix outre Atlantique. Point focal mercredi sur le plan statistique, les différents indices des prix à la consommation ont montré une accélération de l'échauffement des prix, qui va peser sur les réflexions stratégiques de la Fed.

"Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale persistent avec des embouteillages de porte-conteneurs dans les principaux ports de la planète, ce qui maintient une pression sur les prix et ralentit l’acheminement de composants ou de matières premières. Et ce qui met la pression dans certains secteurs d’activités où les entreprises voient grimper les coûts de production sans répercuter totalement ces coûts sur le prix de vente", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

Au final et dans le détail, sur le mois d'octobre, et en rythme mensuel, les prix à la consommation ont progressé de 0.9%, contre 0,6% attendu. Hors alimentation et énergie (éléments jugés les plus volatils), les prix ont gagné 0.9%, contre 0,6% attendu selon les tout derniers chiffres du Bureau of Labor Statistics. En rythme annualisé, l'inflation globale (assiette la plus large) ressort à 6,2%...

"Ce rapport sur l’inflation ne manquera pas de relancer le débat sur le calendrier des hausses de taux de la FED, avec des marchés obligataires qui s’attendent à une première hausse en juillet et une deuxième d’ici la fin d’année, avec un raffermissement des probabilités de hausse de taux suite à ce rapport.", pour Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management.

Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, sont restées relativement stables à 267 000 nouvelles unités pour la semaine 44.

Côté valeurs, les dossiers "Growth" ont été pénalisés par les chiffres de l'inflation américaine. A Paris, ces dossiers appartiennent majoritairement au luxe et à la tech, à l'image de Kering (-2,51% à 664,80 euros) ou de STMicroelectronics (-1,95% à 43,405 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, nette baisse à signaler, avec un effet d'amplification sur les dossiers de croissance, en particulier technologiques. Le Dow Jones s'est replié de 0,66% à 36 079 points et le Nasdaq Composite de 1,66% à 15 622 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,82% à 4 646 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1480$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81,30$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, en priorité les prévisions économiques de la Commission Européenne à 11h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est en cours d'inscription régulière de nouveaux sommets absolus. Après le gap haussier de lundi, c'est une puissante structure en "trois soldats blancs qui avancent" qui a été validée la semaine passée formellement. Les 5 bougies de la semaine arborent par ailleurs un corps vert: systématiquement, la clôture a dépassé l'ouverture, quelle qu'ait été le niveau d'ouverture par rapport à la veille. Ces deux observations matérialisent, conjuguées aux volumes de transactions, une phase de momentum en cours d'expression. Les trois ombres sur les bougies des 05, 08 et 09/11 montrent un essoufflement tout à fait légitime, mais sans prises de profits. Les corps desdites bougies sont par ailleurs verts. L'entrée en phase de respiration des cours est à anticiper

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6960.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime