CAC 40 : Les KOHL sous surveillance

(BFM Bourse) - La nervosité, traduite graphiquement par la volatilité, devrait rester importante pour la dernière séance de la semaine, qui sera déterminante pour l'ensemble de l'allure de la bougie hebdomadaire. Et ce d'autant que le Nasdaq Composite, jeudi en clôture, affichait une perte de 2,51% à 14 806 points, effaçant les gains des trois séances précédentes. On surveillera dans ces conditions plus particulièrement les valeurs de croissance à Paris, principalement dans la tech et le luxe. La confirmation du virage stratégique plus serré qu'anticipé de la part de la Fed n'est finalement pas aussi facile à digérer.

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'une bonne surprise sur la production industrielle italienne, en hausse surprise de 1,9% en novembre, en rythme mensuel. Outre Atlantique, l'indice des prix à la production a progressé de 0,2% en décembre (contre 0,8% en novembre), et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont pointé à 230 000 nouvelles unités.

Côté valeurs, LVMH a flanché de 2,64% à 690,0 euros jeudi, sans actualité particulière si ce n'est une nouvelle hausse des rendements souverains pénalisant les valeurs les plus chèrement valorisées : Kering a chuté de 3,61% à 685,9 euros pour sa part, Hermès de 3,17% à 1329 euros et L'Oréal de 2,81% à 188,80 euros. Les technologiques ont également souffert (-2,7% pour Teleperformance, -2% pour Dassault Systèmes). Sur le reste de la cote, le spécialiste du conseil numérique aux entreprises Sopra Steria évoqué plus haut a donc décollé de 5,7% à l'annonce d'un net dépassement de ses objectifs annuels. Enfin, au lendemain d'un bond de 10,3%, Rexel a encore grappillé 2,45% et OVHcloud 3,6% après les +4,6% de mercredi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le rouge mais dans des proportions très différentes, en fonction de leur teneur en valeurs de croissance. Le Nasdaq Composite a ainsi reculé significativement, de 2,51% à 14 806 points tandis que le Dow Jones n'a perdu que 0,49% à 36 113 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,42% à 4 659 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1460$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,60$.

A suivre à l'agenda ce vendredi, à suivre en priorité les prix à la consommation en France à 08h45, la balance commerciale en Zone Euro à 11h00 et outre Atlantique, les ventes au détail à 14h30 et le rapport fédéral sur l'industrie à 15h15.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique. Nous penchons pour le scénario d'un rapprochement, par les cours, de ce niveau de support.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7390.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7390.00 / 7605.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime