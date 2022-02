CAC 40 : Les IPC américains cochés en rouge sur l'agenda des investisseurs

(BFM Bourse) - Le reflux des taux longs, en particulier outre Atlantique, à l'approche de repères néanmoins déterminants sur l'inflation, aura permis de donner un peu d'air aux marchés actions, en particulier pour les dossiers de croissance. Le CAC 40 aura gagné 1,46% à 7 130 points hier, dans des proportions similaires à sa première pondération, l'emblématique dossier de croissance LVMH (+1,49% à 716,60 euros). L'attention va se focaliser se jeudi sur l'interprétation des chiffres de l'inflation américaine au sens des indices des prix à la consommation. Verdict à 14h30.

"Les choses devraient se corser [ce] jeudi avec la publication des indices de prix à la consommation (IPC) aux USA, qui devraient une nouvelle fois montrer une accélération de l’inflation," alerte Vincent Boy (IG Market). "Une lecture plus haute qu’anticipée pourrait conduire à de nouvelles secousses sur le marché, car cela pourrait impliquer un resserrement encore plus rapide de la politique monétaire américaine, surtout après les NFP la semaine dernière, ressortis en forte accélération.", prévient M Boy (IG France).

L'enjeu dans les salles des marchés est de revoir à la baisse ou à la hausse le degré de durcissement à venir de la part de la Fed. Et le cas échéant d'anticiper, pourquoi pas, un double relèvement (+50 pdb) des taux fédéraux dès le mois prochain.

Quoiqu'il en soit, pour Vincent Manuel (Indosuez Wealth Management), "la réduction du bilan de la Fed est probablement un élément déstabilisateur qui peut induire un régime de volatilité plus élevé. En effet, les banques centrales ont acheté massivement, au cours des derniers mois, des titres sur le marché, ce qui a contribué à réduire la volatilité des marchés. Les investisseurs doivent donc intégrer cette nouvelle donne."

Côté valeurs, hormis Danone et Sanofi, des sociétés au caractère éminemment défensif, tous les autres composants de l'indice phare tricolore ont terminé dans le vert ce mercredi. Les cycliques comme URW (+4,9%) ou l'automobile (+4% pour Stellantis et +2,7% pour Renault) ainsi que les valeurs technologiques (+3,8% pour STMicro, +3,6% pour Worldline, +3% pour Capgemini) ont enregistré les gains les plus prononcés. Parmi les principales publications du jour, le n°1 européen de la gestion d'actifs Amundi, filiale de Crédit Agricole, annonce avoir dépassé les 2000 milliards d'actifs sous gestion à fin décembre, aidé par l'acquisition de Lyxor et le rebond de son activité en Asie. En réaction, son cours a bondi de 3,9%.

De l'autre côté de l'Atlantique, le vert a dominé sur le tableau à la veille de la très attendue publication des indices des prix à la consommation. Le Dow Jones a gagné 0,86% à 35 768 points et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, 2,08% à 14 490 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,45% à 4 587 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1400$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 90,10$.

Côté statistique, la case IPC US est cochée en rouge sur l'agenda des investisseurs. Verdict à 14h30, soit une heure avant l'ouverture des débats sur les actions. Deux assiettes seront étudiées comme à l'accoutumée: un panier élargi, et un panier de produits corrigés des éléments volatils (énergie et alimentation).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée.

Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération, avant de repartir à la hausse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7390.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6884.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7390.00 / 7605.00 Support(s) : 6884.00 / 6672.00 / 6555.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime