CAC 40 : Les investisseurs mesurent le degré d'échauffement de la reprise économique américaine

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a gagné 1,22% à 6 631 points jeudi. Les gains se sont accentués avec l'ouverture en territoire vert de Wall Street, soulagé par une batterie d'indicateurs statistiques corroborant l'idée d'une reprise, sans montrer d'échauffement de la machine économique. Les chiffres de l'inflation (PCE) seront toutefois scrutés ce jour.

Au chapitre statistique, le programme était riche côté américain. Les chiffres du PIB au 1er trimestre ont été confirmés à +6.4% en rythme annuel, selon la dernière publication du Bureau of Economic Analysis. En revanche, les nouvelles inscriptions aux allocations hebdomadaires ont manqué les attentes, à 411 000 nouvelles inscriptions sur la semaine passée. Ces dernières ont toutefois baissé d'une semaine sur l'autre. Cible manquée également pour les commandes de biens durables et les données mensuelles préliminaires des stocks des grossistes.

Côté valeurs, au lendemain de son coup de mou imputable à des dégradations de recommandation, le compartiment du luxe se redresse déjà à Paris, emmenant avec lui le baromètre parisien. L'Oréal domine ainsi le palmarès avec un gain de 2,3%, mettant ainsi un terme à une série (rare) de quatre baisses consécutives. Hermès, Kering et LVMH prennent respectivement 2%, 1,6% et 0,6%. C'est néanmoins le compartiment technologique de la cote qui a accentué la hausse de l'indice phare dans l'après-midi, les meilleures performances du jour étant pour Capgemini (+2,7%), Worldline (+2,6%) et Dassault Systèmes (+2,5%), derrière Société Générale (+3,1%) et ArcelorMittal (+2,8%, ce qui porte à... +181% sa performance sur un an).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi en territoire vert. Le Dow Jones a gagné 0,95% à 34 196 points quand le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, a inscrit de nouveaux sommets absolus (+0,69% à 14 639 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé sereinement, de 0,58% à 4 266 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1930$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,50$. Une fermeté qui se maintient sur les cours du brut, à mettre en relation avec la publication au cœur de la semaine d'une contraction très nette des réserves américaines.

A l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité l'indice des prix côté ménages (PCE), les dépenses et revenus des ménages à 14h30 ainsi que les données révisées de l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie en "pendu" tracé mercredi 16/06 laisse entrevoir une phase de reflux, dont la forme, associée aux volumes, en dira davantage sur sa durabilité. Deux scénarios sont à ce stade sur la table: celui d'une courte correction tout d'abord, aubaine pour les investisseurs pressés de renforcer leurs positions, ou celui de l'engagement dans une phase de consolidation large et volatile. Nous précisions vendredi, après l'avis négatif: "avec mise sous surveillance des volumes et du niveau de clôture en particulier." Les volumes, certes à mettre en relation avec l'expiration simultanée de 4 types de produits dérivés, ont explosé. Mais c'est surtout la clôture sur les plus bas de séance qui donne une indication de la mobilisation vendeuse jusqu'en fin de séance, et qui détériore l'allure de la bougie hebdomadaire ainsi achevée la semaine passée. Comme nous le précisions en préambule, la bougie en marubozu noir de mercredi, qui fait d'ailleurs suite au doji de mardi, illustre une nervosité croissante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6710.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

