CAC 40 : Les 6 380 points en garde-fou technique

(BFM Bourse) - Alors que la menace d'un confinement strict se précise à l'échelle de Pékin, au-delà même des mesures pour l'instant ciblées, les craintes sur un accroissement des tensions sur les approvisionnements ont fait frémir les marchés hier. Le CAC 40 a perdu plus de 2% (2,01% à 6 449 points), revenant grignoter le reliquat du gap du 16 mars, qui nous sert de repère technique et graphique court terme (voir plus bas).

"L’incertitude majeure se situe en Chine" juge Jean-Marie MERCADAL, Directeur des stratégies d’investissement OFI Holding. "Le pays s’est donné un objectif de croissance ambitieux entre 5,0 et 5,5 %. Cet objectif paraît impossible à atteindre dans le contexte actuel de diffusion du virus Omicron, qui oblige à procéder à de nombreuses mesures de restrictions dans plusieurs grandes villes. Nous estimons que 23 villes, totalisant une population de près de 190 millions d’habitants, sont touchées par des mesures de confinement."

Le tout sur fond de durcissement de ton des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique, pénalisant en particulier le pan "Growth" de la cote. Un peu d'air pourrait être trouvé en début de séance ce mardi, sur fond d'accalmie toute relative sur les Treasuries 10 ans, et dans le sillage du Nasdaq Composite, revigoré par l'approbation par Twitter de l'offre de rachat complet d'Elon Musk.

Au chapitre statistique hier, l'indicateur IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti en hausse à 91,8 points, battant les attentes. "Cela s'explique principalement par un moindre pessimisme dans les attentes des entreprises. Leurs évaluations de la situation actuelle sont à peine meilleures. Après le choc initial de l'attaque russe, l'économie allemande a montré sa résilience", a commenté Clemens Fuest, Président de l'Institut.

Côté valeurs lundi, les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale, mises en lumière par la situation chinoise pèsent sur les valeurs "matières premières." ArcelorMittal a lâché 8,84% à 26,92 euros et TotalEnergies 4,01% à 44,03 euros, tandis que la crainte d'un calage du moteur chinois a sans surprise plombé les valeurs du luxe : Kering a perdu 4,35% à 506,20 euros, Hermès International 3,91% à 1 179 euros et LVMH 3,75% à 615,60 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le vert lundi, à l'image du Dow Jones (+0,70% à 34 049 points), mais surtout du Nasdaq Composite (+1,29% à 13 004 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,57% à 4 296 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0700$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 99,60$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, les commandes de biens durables outre Atlantique à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

De retour au contact jeudi d'une zone de résistance majeure (les 6 760 points), à savoir l'ex-support d'une vaste figure chartiste de retournement au tournant de l'année, l'indice phare parisien est dans une situation technique délicate à court terme. L'échec de franchissement de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) sur sa consœur à 50 jours (en orange) laisse augurer une visite en bas de range, à savoir le niveau du reliquat du gap haussier du 16 mars, dont la borne basse vaut 6 383 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6383.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6760.00 Support(s) : 6383.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

