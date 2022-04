CAC 40 : Les 6 380 en fragile point d'appui

(BFM Bourse) - Alors que nous craignions le scénario d'une ouverture mercredi en deçà du gap du 16 mars, venant isoler une poignée de séances, l'indice a finalement ouvert au-dessus, a comblé l'intégralité de ce gap (borne basse à 6 383 points), avant de se reprendre quelque peu en cours de séance, avec l'appui d'un flot de trimestriels particulièrement encourageants. Mais les investisseurs ne sont pas prêts à abandonner toute prudence face aux risques croissants de stagflation. En début d'après-midi, le gouvernement allemand a annoncé s'attendre à une croissance plus faible et à une inflation presque deux fois plus forte que prévu pour 2022, en raison de la guerre en Ukraine qui plombe particulièrement son économie. Pour enfoncer le clou, la Russie a décidé d'utiliser le gaz comme moyen de pression alors que le pays vient de couper le robinet d'or bleu à la Bulgarie et la Pologne après leur refus de payer en roubles.

Au chapitre statistique, cibles manquées hier aux Etats-Unis, que ce soit pour le déficit, certes structurel, de la balance commerciale des biens, les stocks des grossistes, les ventes de logements en cours, et les stocks de pétrole.

Côté valeurs, l'effet Bêta était toujours aussi important sur le pan Growth de la cote, qui a amplifié le petit rebond du CAC. Citons LVMH (+1,53% à 616,60 euros), Hermès (+1,76% à 1 186 euros), Wordline (+1,94% à 35,74 euros), ou Dassault Systèmes (+4,68% à 40,41 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, et non sans nervosité, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi à des niveaux proches de l'équilibre, à l'image du Dow Jones (+0,19% à 33 301 points, et du Nasdaq Composite (-0,01% à 12 488 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,21% à 4 183 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0510$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 100$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce jeudi, outre Atlantique, les toutes premières estimations du PIB américain au T1 ainsi que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme vu en préambule, l'indice phare parisien a comblé intégralement le gap du 16 mars, ce niveau devenant classiquement un point d'appui technique de CT. La nouvelle bande de travail de vient donc : 6 380 points, 6 570 points, ce second niveau correspondant à la borne haute du gap baissier du 25 avril, en tout début de semaine. Les volumes seront scrutés sur tout mouvement haussier au sein de ce range.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6380.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6380.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime