CAC 40 : Les 6 000 points en danger

(BFM Bourse) - Le rebond contestataire construit essentiellement en toute fin de semaine dernière est désormais épuisé, dans un marché qui affronte le danger d'une récession dans les principaux pôles économiques de la planète. En particulier aux Etats-Unis, où le sentiment du consommateur se dégrade. reconnaît qu'il existe un risque d'en faire trop en matière de durcissement monétaire, mais qu'il préfère courir ce risque plutôt que celui de laisser davantage filer l'envolée des prix.

"Focalisés sur le risque inflationniste, les investisseurs considèrent désormais tout signe de baisse de la croissance comme une bonne nouvelle, quitte à passer par la case récession si tant est qu'elle reste mesurée.", pour Thomas Giudici (AURIS Gestion). C'est donc la profondeur et la durée de ladite récession - les définitions diffèrent de part et d'autre de l'Atlantique - qui constitueront de puissants déterminants pour les valorisations. Le CAC 40 a perdu 0,90% à 6 031 points hier et s'apprête à rompre sur gap le seuil symbolique des 6 000 points ce jeudi.

Au chapitre statistique mercredi les données définitives du PIB au premier trimestre ont été révisées à la baisse à -1,6%.

Côté valeurs, au sein du palmarès de l'indice phare tricolore, le groupe pharmaceutique Sanofi (+1,5%) a été recherché , tandis que TotalEnergies a limite son gain à +0,6% soutenu par une note de Bernstein relevant son avis de neutre à "surperformance". Sur le SBF 120, Ipsen a grimpé de plus de 4% alors que la FDA va examiner dans un cadre prioritaire la nouvelle demande de mise sur le marché du palovarotène, traitement visant une maladie osseuse ultra-rare, et dont les essais avaient dû être interrompus fin 2019 en raison d'effets secondaires.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé, le Dow Jones parvenant à grappiller 0,27% à 31 029 points et le Nasdaq Composite terminant symboliquement dans le rouge (-0,03% à 11 177 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,07% à 3 818 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0460$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 110,0$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, des données d'inflation (IPC) en France à 08h45, les prix PCE, mesure de prédilection de la dynamique des prix pour la Fed à 14h30, ainsi que les PMI de Chicago à 15h45. A noter la déception suscité par la publication d'un indicateur baromètre d'activité industrielle en Chine (PMI) dans la nuit, à côté de la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le tableau est sombre.

L'impossibilité de regagner rapidement les gaps évoqués, milite pour une poursuite du mouvement. Nous précisions en fin de semaine passée pour rappel: "La clôture du jour ce vendredi 17/06 par rapport au point bas de la semaine sera scrutée, car potentiellement riche d'enseignements." Force est de constater que les points bas hebdomadaires ont été touchés vendredi, dégradant la bougie hebdomadaire pour la deuxième fois consécutive.

Le rebond technique amorcé la semaine passée (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales.

Attention à la possibilité de rupture sur gap du seuil psychologique des 6 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6156.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6156.00 / 6602.00 / 6792.00 Support(s) : 5860.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime