CAC 40 : Le défi de la semaine est le franchissement d'une résistance

(BFM Bourse) - On notera tout d'abord qu'en dépit du caractère férié du jour (15 août, fête catholique de l'Assomption), le marché parisien sera ouvert, et ce dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation. On devra toutefois s'attendre à un niveau d'activité, mesurable par les volumes, plutôt timide pour cette première séance de la semaine.

L'indice CAC 40 (+0,14% vendredi) a aligné une sixième semaine de hausse de rang, avec l'appui d'un indicateur plutôt encourageant sur la consommation américaine, principal moteur, structurellement de la croissance de son économie.

Une amélioration supérieure aux attentes du sentiment des consommateurs américains clôture une série d'indicateurs jugés rassurants sur l'inflation aux Etats-Unis. La statistique du jour révèle une nette amélioration du moral des ménages américains en août à 55,1 points, en raison des perspectives d'amélioration sur le front de l'inflation, en particulier chez les consommateurs à revenu faible et moyen pour qui l'inflation est particulièrement importante. Une éclaircie qui contraste avec la statistique pour le mois de juin qui avait alors atteint son plus bas historique.

Côté valeurs, la banque et l'automobile sont parvenus à se hisser en territoire positif, à l'image de certains représentants comme Stellantis (+1,10% à 14,842 euros), Société Générale (+1,54% à 23,71 euros), ou BNP Paribas (+1,77% à 50,43 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont poursuivi leur ascension estivale, à l'image du Dow Jones (+1,27% à 33 761 points) et du Nasdaq Composite (+2,09% à 13 047 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,73% à 4 280 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0240$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91,20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, l'indice manufacturier Empire State à 14h30.

La structure en englobante haussière du 19 juillet, très nette, et marquée de surcroit par un dépassement de moyenne mobile, la formation d'un marubozu, a été suivi d'une consolidation en fanion, sur la partie haute de son corps. Techniquement, le message haussier de court terme s'en est trouvé pleinement renforcé, avec une confirmation consécutive: le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur sa consoeur à 50 jours, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 décembre 2021. Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6248.00 points.

Résistance(s) : 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6248.00 / 5858.00

