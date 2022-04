CAC 40 : La situation technique est semée d'embûches

(BFM Bourse) - La Bourse de Paris rouvre ce mardi après quatre jours de pause, le Vendredi Saint et le Lundi de Pâques étant traditionnellement chômés. Jeudi, le CAC 40 parvenait à engranger 0,72% à 6 589 points, après le Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, qui s'est soldé par un "tour de vis verbal", selon les mots de Ronan Blanc, Gérant Analyste chez Financière Arbevel.

"On sent donc l’institution mal à l’aise dans un contexte généralisé de hausse des taux, à un moment où les pressions inflationnistes commencent à mordre sur la croissance. La nature ayant horreur du vide, si les ajustements ne peuvent se faire sur les taux, ils se feront sur la monnaie. Le jeu d’équilibriste qui consiste à vouloir opter pour un consensus mou au sein du conseil des gouverneurs risque de se retourner contre l’institution et emporter un peu de sa crédibilité."

Au chapitre statistique jeudi, les opérateurs ont pris connaissance d'un rebond surprise de l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich, en données préliminaires pour le mois en cours), à 65,7, largement au-delà des attentes.Cible battue également pour les ventes au détail outre Atlantique (hors automobiles), pour le mois de mars.

Côté valeurs, les investisseurs ont salué les ventes trimestrielles d'Hermès qui a de fait nettement dépassé les attentes du consensus (même si c'était aussi le cas de LVMH...) et l'action du sellier est remonté de 2,7%, entraînant aussi Kering (+1,4%) et LVMH (+0,9%).

A Wall Street, qui rouvrait pour sa part dès lundi, les principaux indices actions ont fait du surplace, traçant des bougies typiques d'indécision, symboliquement dans le rouge dans des volumes en repli. Dans le détail: -0,11% à 34 411 points pour le Dow Jones et -0,14% à 13 332 points pour le Nasdaq Composite. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fini sur une note neutre (-0,02% à 4 391 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 103,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, les mises en chantier et ventes de logements aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive.

Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation.

Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le gap de mercredi 16 mars ne constitue pas un signal de retour à l'achat, et la phase haute volatilité n'est par conséquent pas encore achevée. La configuration, sous forme de combinaison de bougies, en trois corbeaux noirs sur les trois dernières séances de la semaine 12, invite à la plus grande prudence. Comme le prouve le harami tracé immédiatement après une reconquête des 6 760 points, pour une seule clôture, celle du 29 mars. On remarquera le caractère d'englobante baissière de la bougie hebdomadaire de la semaine 14 sur la bougie de la semaine 13.

Nous avons évité la semaine passée la formation d'un îlot de renversement sous le gap du 16 mars.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 Support(s) : 6425.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime