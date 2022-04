Hermes intl : Pour les clients d'Hermès, la désirabilité n'a toujours pas de prix

(BFM Bourse) - La croissance des ventes du sellier du Faubourg Saint-Honoré a encore largement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, même si l'activité en Chine a été freinée fin mars par le retour des confinements notamment à Shanghai.

Près de deux fois plus dynamique que le consensus des analystes ne l'anticipait. Au cours des trois premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires d'Hermès International a largement dépassé les attentes, permettant au titre de rebondir de 2,36% à 1279,50 euros vers 10h00, alors qu'il avait (un peu, car pas présent sur le segment vins & spiritueux) souffert la veille d'une méforme du secteur du luxe.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Si LVMH avait déjà fait mieux que prévu au premier trimestre, la dynamique du leader mondial du luxe avait été entachée d'un petit point noir : les volumes de ventes du cognac Hennessy sur cette période ont reculé sous l'effet de contraintes d'approvisionnement et de logistiques, réduisant à 2% la croissance du pôle Vins & Spiritueux - lequel aussi énorme soit-il dans l'absolu ne représente même pas 10% de l'activité de LVMH. L'action a ainsi fini en recul de 2,5% mercredi... Pour Hermès, le problème ne se pose pas par définition puisque le groupe ne vend aucun breuvage alcoolisé.

Hermès se situe à peu de choses près dans la même veine que son concurrent, avec 2,765 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, soit une progression de 32,7% par rapport aux trois premiers mois de 2021 ou +27,1% une fois retraité de l'effet de changes, positif sur la période. Le consensus misait plutôt sur une croissance de l'ordre de +15%

Toutes les zones géographiques sont en forte progression, précise Hermès, avec une accélération dans les magasins en propre du groupe marque une accélération des ventes, en hausse de 28 % par rapport à 2021. Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins et le renforcement des ventes en ligne partout dans le monde.

Le marché chinois freiné par les restrictions sanitaires

Hors Japon, l’Asie a bénéficié (+20%) en début d’année d’un très bon nouvel an chinois et d’une activité soutenue dans l’ensemble de la zone, notamment en Thaïlande, à Singapour et en Australie. Depuis la mi-mars, la Grande Chine a été pénalisée par de nouvelles contraintes sanitaires et des fermetures de magasins, notamment à Shanghai et Shenyang. En revanche, une boutique à été inaugurée à Zhengzhou fin mars: il s'agit du premier magasin de la maison dans la province du Henan, berceau historique de la civilisation chinoise situé à l'intérieur du pays, un peu à l'écart des régions orientales qui ont tiré la croissance économiques des dernières décennies.

Le Japon, fort d'une clientèle locale très fidèle, a poursuivi une progression soutenue (+17%).

L’Amérique (+44 %) est en forte accélération à fin mars, grâce à la très belle dynamique aux États-Unis. Le magasin de South Coast Plaza, rénové et agrandi, a rouvert ses portes sur la côte californienne à Costa Mesa près de Los Angeles.

L’Europe hors France (+44 %) et la France (+40 %), qui bénéficient de bases de comparaison favorables, ont aussi réalisé de solides croissances, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne, poursuit Hermès.

Accélération des recrutements

"La forte croissance des ventes de ce début d’année reflète la désirabilité de nos collections et la confiance de nos clients envers notre démarche artisanale et responsable. En dépit d’un contexte encore incertain, le groupe accélère ses investissements stratégiques, les recrutements et la formation pour accompagner la croissance de l’ensemble des métiers de la maison", a souligné Axel Dumas, gérant d’Hermès.

Pour 2022, il est encore difficile d’évaluer les impacts du contexte sanitaire. "Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance".

À moyen terme, "malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde", le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants "ambitieux" (les trois représentants français du luxe ont pris l'habitude depuis de nombreuses années de ne jamais livrer d'indication chiffrée précisément).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse