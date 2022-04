Pernod ricard : Pourquoi les résultats de LVMH font boire la tasse en Bourse au secteur des spiritueux

(BFM Bourse) - En dépit des vents contraires de la géopolitique et de la crise sanitaire, le vaisseau amiral du luxe français ne tangue pas. Bien au contraire. Mais le pôle vins et spiritueux de LVMH trinque avec une quasi stagnation des ventes. Une méforme qui emporte l’ensemble des valeurs du secteur.

Le numéro un mondial du luxe a ouvert le bal des publications trimestrielles en présentant une copie quasi-parfaite. LVMH réalise en effet, des ventes de 18 milliards d'euros au premier trimestre 2022, soit une croissance de 29% par rapport à la même période de 2021. En organique (à périmètre et taux de changes constants), les ventes bondissent de 23%. Pourtant, ce dynamisme laisse de marbre des investisseurs habitués à une telle prouesse. Le titre du numéro un mondial du luxe s’affiche en baisse de près de 2% à 619 euros ce mercredi vers 16h.

Dans son communiqué, LVMH indique en effet avoir enregistré pour son activité vins et spiritueux une croissance organique seulement de 2% de ses ventes au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. Le cognac Hennessy a même vu ses volumes baisser par rapport au premier trimestre 2021 en raison des contraintes d’approvisionnement et de logistique en début d’année et d’un nouvel an lunaire célébré plus tôt que l’année passée. Pour les investisseurs, cette publication donne le ton pour Remy Cointreau et Pernod Ricard, les deux poids lourds du secteur cotés à la Bourse de Paris. Le détenteur de la marque Rémy Martin (-4,76%) et le groupe marseillais (-3,37%) sont particulièrement sanctionnés ce mercredi en raison de leur exposition au segment cognac. Le groupe LVMH a pu toutefois compter sur le dynamisme de l’activité Champagne et la forte progression des ventes de whisky Glenmorangie et de vodka Belvedere.

La mode et maroquinerie en haut de l’affiche

A l'exception des vins et spiritueux, toujours pénalisés par des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes. L’activité "mode & maroquinerie" réalise une croissance organique de 30% sur un an de ses ventes au premier trimestre 2022. Les marques Louis Vuitton et Dior tirent encore leur épingle du jeu et continuent de jouer à plein leur rôle de locomotive.

Dans les "parfums & cosmétiques", la croissance organique des ventes s’établit à 17% sur un an au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. LVMH se félicite de l’excellente dynamique de ce pôle grâce à une croissance soutenue du parfum et du maquillage, aux Etats-Unis en particulier. Le groupe d’activités "montres & joaillerie" réalise au premier trimestre 2022 une croissance organique de 19% de ses ventes par rapport à la même période de 2021. En joaillerie, Tiffany & Co. réalise un excellent début d’année, toujours porté par une forte progression aux Etats-Unis.

Dans la "distribution sélective", la croissance organique des ventes est de 24% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. Sephora réalise une belle performance sur le trimestre avec un fort rebond de l’activité de ses boutiques, dont le réseau avait été en partie fermé début 2021.

En Europe et aux Etats-Unis, le groupe affiche des croissances à deux chiffres. En Asie, la situation du groupe apparait plus contrastée. Si au Japon, les ventes augmentent de 30% sur les trois premiers mois de l’année, LVMH a été affecté par la baisse de la consommation en Chine liée au renforcement au mois de mars des restrictions sanitaires dans le pays.

Un contexte géopolitique et sanitaire en toile de fond

Dans le contexte géopolitique actuel et compte tenu d’une situation sanitaire encore perturbée, le groupe détenu majoritairement par la famille Arnault reste à la fois vigilant et confiant en ce début d’année. LVMH explique vouloir maintenir une stratégie centrée sur le développement de ses marques, portée par une politique soutenue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits et de leur distribution.

Fidèle à sa tradition, le groupe n’a pas souhaité livrer la moindre indication quant à ses perspectives pour l’année en cours. LVMH se contente d’indiquer pouvoir compter "sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2022 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité".

