CAC 40 : La semaine ne commence réellement que ce mardi

(BFM Bourse) - Hier dans des volumes faméliques, en raison de l'absence de nombreux opérateurs pour le lundi de Pentecôte, le CAC est parvenu à grappiller 0,35% à 6 408 points, dans un marché qui reste à la fois préoccupé par les signaux d'alerte inflationniste, et rassuré par les propos accommodants des grandes banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique.

"La Fed a régulièrement répété qu'elle préviendrait les marchés « très en amont » de toute modification de la politique monétaire. « Très en amont » peut donc supposer un minimum de deux trimestres. Hors scénario inattendu, comme par exemple l'apparition de variants résistants aux vaccins, des progrès substantiels devraient avoir été réalisés sur le front des prix mais également du marché du travail d'ici fin 2021. Robert Kaplan de la Fed de Dallas considère que le taux de chômage pourrait être revenu aux alentours de 4% d'ici la fin de l'année." note Alexandre Baradez (IG France), qui complète, pour le côté européen:

"On ne voit pas pourquoi la BCE garderait une posture aussi accommodante alors que les déconfinements s'enchaînent en zone euro et que la vaccination produit ses effets sur les systèmes de santé…mais on ne voit pas non plus l'urgence de durcir le ton avant la Fed avec un cycle économique un peu décalé."

"Malgré les craintes concernant l’inflation, les interventions régulières des membres de la réserve fédérale américaine permettent de rassurer les investisseurs sur la poursuite du rythme des rachats d’actifs mensuels.", synthétise Vincent Boy.

Au chapitre macroéconomique, aucun rendez-vous majeur ne figurait à l'agenda lundi. Ce ne sera pas le cas ce mardi, où les opérateurs vont devoir composer avec un programme riche et dense (voir plus bas).

Côté valeurs, la chute de Solutions 30 à la reprise de cotations a fait l'actualité. L'action de la firme luxembourgeoise, qui était suspendue depuis le 7 mai, a perdu 70,62% de sa valeur en clôture.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'absence d'échauffement sur les rendements des Treasuries à 10 ans aura bénéficié aux marchés d'actions, tout particulièrement aux valeurs technologique de croissance. Le Nasdaq Composite a ainsi gagné 1,41% à 13 661 points. Le Dow Jones est parvenu à engranger 0,54% à 34 393 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,99% à 4 197 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2190$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 63,90$.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00 et pour les Etats-Unis: l'indice S&P / Case Schiller des prix de l'immobilier (20 agglos représentatives) à 15h00, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, les ventes de logements neufs et en point d'orgue l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mercredi 26 mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation brutale d'un gap baissier ample le 11 mai, le marché parisien est entrée dans une phase hautement technique, dont l'expression graphique reflète le degré d'émotivité des opérateurs. Sous une zone de résistance qui s'installe progressivement sous les 6 440 points, une figure d'accumulation encore en cours de tracé, se poursuit entre les points bas du 13 mai, sur mèche basse (6 150 points) et la résistance évoquée. Soit une bande de près de 300 points, ou 5% environ de l'indice phare tricolore. Une sortie ponctuelle au-delà de la marge haute est possible, avec le cas échéant, le début d"un profil graphique en diamant. Nous reviendrons en détail sur les implications psychologique d'une telle figure si son tracé se confirme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5250.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6440.00 / 6710.00 Support(s) : 5250.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime