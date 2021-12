CAC 40 : La menace Omicron est pour l'instant bien digérée

(BFM Bourse) - Précisons tout d'abord que la séance de ce vendredi 24 décembre sera écourtée, avec une clôture à 14h00. Autant dire que les volumes d'échanges risquent d'être faméliques. Dans des volumes déjà très discrets hier, l'indice phare parisien est parvenu à gagner 0,77% à 7 106 points, avec l'appui de valeurs cycliques, comme Société Générale (+1,12%), Crédit Agricole (+1,14%), Legrand (+1,15%), Axa (+1,15%), Saint Gobain (+1,43%), Renault (+1,52%), ou Safran (+1,79%).

Les interrogations du marché restent pourtant intenses sur la question sanitaire. Si les premières annonces à ce sujet ont été plutôt rassurantes, la contagiosité exceptionnelle de la nouvelle souche du coronavirus contraint tout de même plusieurs pays européens à imposer de nouvelles restrictions, et plombe le moral des opérateurs. "Le confinement annoncé aux Pays-Bas va renforcer les craintes que des mesures similaires soient adoptées dans d'autres pays européens dans les semaines à venir", écrit Lee Hardman, analyste chez Mitsubishi UFJ Financial Group.

L'incertitude plane en effet désormais sur ce que pourrait décider d'autres pays européens très touchés par Omicron, parmi lesquels le Royaume-Uni et l'Italie. Le Danemark a également annoncé la semaine dernière de nouvelles restrictions, sous forme de jauge resserrée dans les restaurants et cafés. En France, et même si comme il aime à le rappeler souvent "rien n'est exclu par principe", le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ne laisse pas entrevoir à court terme de mesures de confinement.

Au chapitre statistique, beaucoup de repères à signaler hier côté américain.

- Tout d'abord l'indice des prix PCE (Personal consumption expenditures), mesure phare pour la Fed dans la construction de sa stratégie monétaire. Mesure souvent privilégiée face aux différents IPC (indices des prix à la consommation). En données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (éléments volatils), les prix ont progressé en novembre, en rythme mensuel de 0.5%, au-delà du consensus, selon le dernier rapport du Bureau of Economic Analysis.

- Attentes dépassées également sur les commandes de biens durables en hausse mensuelle de 2,5%, en particulier grâce au secteur automobile.

- RAS du côté des dépenses et revenus des ménages, qui ressortent ce mois-ci parfaitement dans la cible.

- enfin, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage restent autour des 200 000 nouvelles unités, poursuivant à un rythme forcément modéré désormais, leur lente décrue.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont pris de la hauteur, à l'image du Dow Jones (+0,55% à 35 950 points) ou du Nasdaq Composite (+0,85% à 15 653 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,62% à 4 725 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1330$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,70$.

Aucun repère statistique d'importance majeur ne figure à l'agenda macroéconomique ce jour.

A noter pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 28 décembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous ne sommes pas sorti d'une phase volatile en large bande. La reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour depuis le 19 novembre. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points. Entre ces deux bandes, des oscillations nerveuses et hachées sont donc encore à anticiper. La forme que prendra la consolidation sera riche d'enseignements. Seul un dépassement franc et dans des conditions satisfaisantes de volumes des 7 185 points relancerait définitivement l'option d'une extension haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7185.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6785.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7185.00 Support(s) : 6785.00 / 6656.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

