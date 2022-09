CAC 40 : L'observation des prochains gaps sera cruciale

(BFM Bourse) - Nouvelle séance de contraction des cours jeudi pour l'indice CAC 40 (-1,53% à 5 676 points), qui cumule des pertes de 20,64% depuis le début de l'année. Plus que jamais, la perspective d'une durcissement de la politique monétaire européenne pèse sur les actifs à risque, d'autant plus que l'inflation allemande, publiée hier, a dépassé le seuil hautement symbolique des 10% (panier de produits le plus large, rythme annuel). Une inflation à deux chiffres outre-Rhin qui fait office de première en 20 ans.

Cette nouvelle poussée de l'inflation dans la première économie européenne devrait pousser la Banque centrale européenne à resserrer encore plus ses taux directeurs. Certains membres de l'institution militent de leur côté pour une forte hausse des taux directeurs tout comme certains de leurs homologues américains. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine se sont en effet prononcés en faveur d'une poursuite de la hausse des taux directeurs. Dont le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard connu pour ses positions de "faucon". Il milite pour des réponses appropriées à une inflation toujours hors de contrôle quitte à faire basculer l'économie américaine en récession.

Justement côté statistique, le grand rendez-vous ce vendredi, c'est la publication de l'inflation américaine pour le mois d'août (IPC et surtout PCE, mesure phare de son appréciation pour la Fed). Les indices des prix à la consommation pour la Zone Euro, en toutes premières estimations pour le mois en cours, seront publiées à 11h00.

Mais "bien que le traitement infligé par les banques centrales soit douloureux, il semble un mal nécessaire afin d’espérer éviter l’enclenchement d’effets autoréalisateurs sur l’inflation", avancent les stratégistes de La Financière de l’Échiquier.

Au chapitre des valeurs, les équipementiers automobile ont une nouvelle fois subi des dégagements très appuyés, amplifiant énormément les variations du marché, à l'image de Valeo (-8,79% à 15,245 euros), Plastic Omnium (-13,25% à 13,23 euros) et Faurecia (-14,71% à 10,87 euros). Le gestionnaire de maison de retraite Orpea a vu don cours plonger de plus de 21% supplémentaires, après la publication des comptes du 1er semestre, plombé par des dépréciations d'actifs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle fois reculé fortement, surtout sur le pan Growth de la cote. Si le Dow Jones a perdu 1,54% à 29 225 points, le Nasdaq Composite a subi des dégagements bien plus appuyés, de 2,84% à 10 737 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,53% à 5 676 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9660$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81.50$.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 000 points symboliques ont été rompus dans des conditions validantes de volumes et de volatilité, et la nouvelle zone de travail identifiée entre 5 785 et 6 000 points aura été traversée d'un seul trait la semaine passée. A ce stade, la possibilité d'une réaction technique va prendre corps. Il nous manquait la matérialisation des conditions de sa mise en place.

Nous évoquions lundi matin la possibilité d'une bougie en harami ou accélération baissière vive dès le début de séance. C'est en réalité en "marteau inversé" qui vient nous donner un signal de même nature. Malheureusement elle n'a pas été validée par la bougie suivante, rouge et sans aucune ombre basse. Seule la capacité à clôturer au dessus des points hauts du 26 septembre renforcerait l'idée du développement rapide d'un rebond technique. Nous n'y sommes pas encore.

C'est maintenant l'observation des gaps (commun, d'essoufflement), qui va être primordiale pour "timer", le cas échéant, la naissance d'un court mouvement de capitulation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5785.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 5785.00 / 6000.00 / 6364.00 Support(s) : 5640.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime