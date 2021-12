CAC 40 : L'indice parisien devrait reprendre son souffle

(BFM Bourse) - Le CAC40 bat un nouveau record et s’aligne avec Wall Street. La quasi-totalité des valeurs de l’indice parisien ont terminé dans le vert, avec en tête Veolia, témoignant aussi de l’attrait des investisseurs pour des valeurs plus défensives dans un contexte sanitaire et économique toujours incertain. En France, désormais, un arrêté autorise la vente hors pharmacies d'autotests jusqu'au 31 Janvier. Les prix annoncés sont proches des 2€. La capacité de vente est d'environ 1 million d'autotests par jour. Cette nouvelle s’ajoute à celle outre atlantique des autorités sanitaires américaines. Ces dernières ont annoncé la réduction de moitié de la période d'isolement des personnes infectées, qui passe de dix à cinq jours. Les marchés apprécient la volonté des autorités à préserver l’économie.

Dans un marché toujours très calme en termes de volume on surveillera dans l’après midi entre 16h00 et 16h30, heure de Paris, les statistiques américaines des stocks de pétrole brut et des promesses des ventes de logements. Techniquement l’indice parisien devrait reprendre son souffle aujourd’hui après une pause dans la hausse des marchés américains hier. Le Cac40 pourrait donc latéraliser entre 7150 et 7185 points dans les prochaines heures.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 7185.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 7142.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7185.00 Support(s) : 7142.00 / 7108.00 / 7030.00

