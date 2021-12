CAC 40 : L'indice parisien court après les indices américains

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les indicateurs avancés affichent du vert sur les indices européens ce matin. L’Europe se met au diapason des bourses américaines alors que ces dernières se dirigent droit vers de nouveaux records historiques. Le S&P500 a déjà inscrit le sien hier en clôturant au plus haut sur les 4791 points. Boxing Day oblige, Londres restera fermée aujourd’hui. Quelques indicateurs pourraient animer la séance qui devrait se tenir une nouvelle fois dans de faibles volumes. On retiendra notamment la confiance des consommateurs américains du conférence Board ou encore l’indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00, heure de Paris. La formation en englobante haussière des deux dernières bougies journalières sur le Cac40 suppose un test dans les prochaines heures des 7185 points et l’inscription potentielle d’un nouveau record pour l’indice parisien.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 6656.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6656.00 / 6485.00 / 6390.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime