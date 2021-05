CAC 40 : Grosse frayeur

(BFM Bourse) - Hier, nous annoncions un repli de l’indice phare français en raison notamment des lourdes chutes des marchés asiatiques et américains. Si en fin de semaine dernière, le thème de l’inflation semblait relativisé, il n’en est plus rien depuis lundi. Effectivement, une véritable panique s’est emparée des opérateurs à l’idée d’un abandon par la FED de sa politique accommodante. Or, après 20 heures furent publiées les minutes de la FED concernant les débats de la dernière réunion de la FED. (Le terme « minutes » signifie original, les copies sont des expéditions. Un notaire détient la minute d’un contrat de vente (l’original) et en délivre des copies (expéditions) ). Cette précision juridique donnée, il faut retenir que la FED se préoccupe bien des conséquences des tensions inflationnistes actuelles, ce qui est plus rassurant qu’un déni. Une renonciation à la politique accommodante ou une modération n’interviendrait qu’une fois les objectifs d’emplois atteints et que si il était démontré que l’inflation prendrait une allure structurelle et non plus conjoncturelle.

Le débat s’en trouve sans doute clarifié et la baisse des marchés américains n’avait en clôture plus rien à voir avec la panique de milieu de séance.

D’ailleurs, le CAC lui-même limitait les dégâts à la clôture, preuve que des acheteurs sont toujours à l’affût d’opportunités.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a dessiné une petite bougie noire à longue mèche inférieure. Les acheteurs ont donc cherché à réagir et ont interdit aux vendeurs de s’imposer totalement. On peut observer un gap baissier qui pourrait se révéler commun si il est immédiatement comblé. L’hypothèse d’un retour au-dessus des 6320 points n’est pas à exclure et la résistance pourrait alors plus facilement se transformer en support.

Les volumes étaient toujours indigents. Ceci montre que les acheteurs ne se sont pas retirés en masse. La panique ressemble en l’état à un épiphénomène.

PREVISION

Notre opinion est assez positive compte tenu des mouvements américains finalement modérés. Au-delà des 6320 points, un retour à la sérénité pourra être évoqué.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6440 points raviverait la tension à l’achat tandis qu’une rupture des 6080 points relancerait la pression vendeuse

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6320.00 / 6400.00 Support(s) : 6250.00 / 6230.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime