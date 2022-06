CAC 40 : Grand oral de Powell devant les Sénateurs

(BFM Bourse) - Après un timide rebond mardi, dans des volumes encore plus discrets que ceux de lundi - Wall Street était alors pourtant fermé -, le CAC 40 a grignoté, sans allant, 0,75% à 5 964 points, échouant dans sa tentative de reconquête du seuil symbolique des 6 000 points. Et l'ouverture ce mercredi devrait se faire en territoire négatif, alors que J. Powell, Président de la Fed, devra clarifier ses positions, en audition devant les Sénateurs.

Les marchés restent sonnés après les tours de vis, monétaire ou verbal, des grandes banques centrales la semaine passée. "L’hypothèse d’assister à un resserrement brutal de la politique monétaire américaine a fortement pesé sur les marchés actions", synthétise BNPPAM dans une note de marché. "Au moment où elles sortent, plus ou moins graduellement, des politiques monétaires exceptionnelles mises en place pour lutter contre la pandémie, les Banques centrales restent attentives aux réactions des investisseurs. La lutte contre l’inflation est redevenue l’élément primordial de leur fonction de réaction mais il ne servirait à rien de provoquer une nouvelle crise."

Hier au chapitre statistique, très peu de choses à se mettre sous la dent, hormis les ventes de logements anciens aux Etats-Unis pour le mois de mai, ressorties quasi parfaitement en ligne avec les attentes, à 5 410 000 unités.

Côté valeurs, en quête de bonnes affaires sur des titres devenus meilleur marché, les opérateurs ont délaissé les défensives qui avaient un peu mieux résisté depuis quinze jours (Carrefour, Sanofi perdaient plus de 1% mardi soir), et revenaient volontiers sur des titres plus exposés à la conjoncture comme Worldline ou STMicroelectronics qui gagnaient plus de 3% ou bien Saint-Gobain (+2,48% à 45,07 euros). Air Liquide a rebondi de plus de 3% à 131,20 eurosaprès avoir signé avec Vattenfall aux Pays-Bas son plus grand contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme dans le monde à ce jour, pour une capacité éolienne offshore en cours de construction d'environ 115 MW. Le titre reflue tout de même de plus de 11% depuis le début du mois.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont débuté leur semaine par un rebond technique dans des volumes discrets, à l'image du Dow Jones (+2,15% à 30 530 points), et du Nasdaq Composite (+2,51% à 11 069 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 2,45% à 3 764 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0500$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 105,00$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, l'indice des prix à la consommation au Canada à 14h30.

A noter pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du lundi 27 juin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance. Le tableau est sombre. L'impossibilité de regagner rapidement les gaps évoqués, milite pour une poursuite du mouvement. Nous précisions en fin de semaine passée pour rappel: "La clôture du jour ce vendredi par rapport au point bas de la semaine sera scrutée, car potentiellement riche d'enseignements." Force est de constater que les points bas hebdomadaires ont été touchés vendredi, dégradant la bougie hebdomadaire pour la deuxième fois consécutive. Le rebond technique amorcé lundi et mardi reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6600.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6600.00 / 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 5360.00 / 5100.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

