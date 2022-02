CAC 40 : Géopolitique, énergie, politique monétaire: de nombreux cadrans à surveiller

(BFM Bourse) - La digestion des chiffres de l'inflation américaine, plus forte qu'anticipée, relativement facile dans un premier temps, devient un peu plus problématique à mesure que les inquiétudes grandissent sur le front géopolitique entre Moscou et l'Otan, dont les coups de billard à trois bandes peuvent provoquer des tensions supplémentaires sur les prix de l'énergie, l'Union Européenne étant particulièrement dépendante de l'approvisionnement en gaz naturel russe. Les tensions sur les marchés obligataires ont une nouvelle fois provoqué un reflux du Nasdaq Composite vendredi. Le CAC a perdu 1,27% vendredi à 7 011 points. Il est attendu en nette baisse ce lundi.

Pour rappel sur l'inflation américaine, point d'orgue statistique jeudi, les indices des prix à la consommation, très attendus, sont ressortis en hausse marquée, au-delà des attentes, et laissant craindre ainsi un tour de vis plus rapide et fort de la part de la Fed. Hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), les prix ressortent en hausse mensuelle de 0,6% sur décembre, contre un consensus à +0,5%. Déjà en novembre, ces prix progressaient de 0,6%. En rythme annualisé, les prix s'échauffent de 6%, du jamais vu depuis août 1982. En y incluant l'énergie et l'alimentation, l'inflation annuelle est de 7,5%. Les Treasuries à 10 ans ont dans la foulée franchi le seuil des 2%.

De quoi relancer le scénario d'un "double" relèvement des taux fédéraux dès le mois prochain, à savoir une hausse de 50 pdb d'un coup. Au risque de peser lourdement sur les dossiers de croissance.

Pour ne rien arranger, le lendemain, vendredi, paraissait les données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs américains selon les recherches de l'Université du Michigan, en très net repli à 61,7, manquant complètement les attentes.

"La fin des rachats d’actifs devrait se poursuivre jusqu’à début mars avant le FOMC du 15 et 16 mars au cours duquel la Fed devrait annoncer la première hausse de taux, ainsi que le calendrier concernant les prochaines." note Vincent Boy (IG France)

Jeudi, le président de la Fed de Saint-Louis James Bullard a même déclaré qu'il était devenu "radicalement" plus restrictif à la lumière du niveau des chiffres publiés, et qu'il souhaitait désormais que les taux d'intérêt soient relevés de 100 points de base d'ici juillet, soit en seulement trois réunions de la banque centrale. La probabilité estimée d'une hausse de taux de 50 points de base en mars a bondi de 24% à 89% en deux jours, selon le baromètre FedWatch de CME Group, et les taux d'emprunts d'Etats se sont envolés simultanément.

"Au-delà de la politique monétaire, les marchés seront très attentifs à la situation en Ukraine après que les États-Unis aient (encore une fois) précisé que la Russie pourrait envahir l’Ukraine à tout moment maintenant. Ces derniers ajoutaient que Moscou pourrait inventer un prétexte surprise pour agir, mais jusqu’ici, la Russie n’a pas montré de signes d’agression supplémentaires suite au rassemblement de ses troupes à la frontière"

Au sein du CAC 40, quelques dossiers ont tout de même échappé au lourd repli de leur indice de référence. C'est notamment le cas de Worldline, qui a rebondi de 5,8% alors que le fonds Apollo semble sur le point d'acquérir l'activité de terminaux de paiements, héritée du rachat d'Ingenico, pour un montant proche de 2,3 milliards de dollars. Sanofi a progressé de 1%, porté par un relèvement de recommandation d'UBS, tandis que Pernod Ricard a continué de surfer (+0,6%) sur ses solides résultats semestriels publiés la veille.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi en territoire rouge vif, à l'image du Dow Jones (-1,43% à 34 738 points) mais surtout du Nasdaq Composite (-2,78% à 13 791 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,90% à 4 418 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1340$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 94,10$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, les discours respectifs de J Bullard (Fed) (interview CNBC) et de Mme Lagarde (BCE) devant le Parlement européen.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée. Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération, avant de repartir à la hausse. Une sortie définitive par le bas de ce boiseau est l'option privilégiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7120.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7120.00 / 7390.00 / 7605.00 Support(s) : 6884.00 / 6712.00 / 6672.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

