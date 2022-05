CAC 40 : Faux départ ?

(BFM Bourse) - En trois séances, jeudi, vendredi et lundi, le CAC 40, porté en particulier par ses poids lourds du luxe, aura amplifié son rebond au-delà d'une droite oblique de résistance. "Il faudra cependant confirmer cette tendance cette semaine pour ne pas revivre le vrai-faux départ de la mi-mai", prévient Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion. Ce regain d'appétit pour le risque, visible également sur l'Euro, est d'autant plus significatif à court terme que les volumes d'échanges ont été loin d'être ridicules, compte tenu du pont de l'Ascension et de la fermeture de Wall Street hier en raison d'un jour férié (Memorial Day).

"La force de ce retournement peut s'expliquer par l'excès de pessimisme qui prévaut sur les marchés depuis maintenant le début de l'année et qui expose à de forts mouvements à la moindre bonne nouvelle, les investisseurs étant tous dans le même sens. Ces bonnes nouvelles sont finalement venues des données macroéconomiques américaines qui ont donné du crédit au « chemin » idéal auquel s'accroche Jerome Powell, à savoir un resserrement monétaire qui permettrait de juguler l'inflation sans mettre l'économie américaine en récession (bien qu'un ralentissement soit inévitable comme en attestent les indicateurs d'activité en mai)", poursuit M Giudici.

La tendance à la prudence reste donc en toile de fond, d'autant que le pétrole frôle désormais les 120$ pour un baril de brut léger texan. L'Union Européenne vient de faire un nouveau pas vers la réduction des importations de pétrole russe, alors que le sixième paquet de sanctions était bloqué par la Hongrie.

Côté valeurs, le palmarès de l'indice phare tricolore n'a guère laissé place à l'interprétation, trusté toute la séance par Hermès (+3,94% à 1 135 points), Kering (+3,33% à 505,30 euros) tandis que LVMH a limité ses gains à 2,56 à 608,60 euros%, la troisième place revenant à Schneider Electric et sa hausse de 2,96%. L’Oréal a pour sa part grimpé de 2,9%. Hors de l'indice phare, Interparfums (+5,1%) a profité de la même tendance liée à la perspective d'un regain de consommation en Chine. L'automobile (+2,08% sur Renault, +1,91% sur Stellantis) était aussi recherchée ainsi qu'un certain nombre de valeurs industrielles, alors que les valeurs dites défensives étaient plutôt à la peine.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont très bien fini la semaine, particulièrement sur le pan technologique de la cote, très sensible à la question obligataire. Le Dow Jones a gagné 1,76% vendredi à 33 212 points et le Nasdaq Composite a bondi de 3,33% à 12 131 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 2,47% à 4 158 points. A noter que Wall Street est resté fermé lundi en raison d'un jour férié (Memorial Day).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0740$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 119,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, l'indice des prix à la consommation en Zone Euro en toutes premières estimations pour mai à 11h00, et pour les Etats-Unis, l'indice S&P CS des prix de l'immobilier à 15h00, le PMI de Chicago à 15h45, ainsi que l'indice de confiance du consommateur (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, est en passe de se solder par un franchissement, dont nous devons encore avoir une confirmation par extension haussière et hausse des volumes, ce qui ne sera pas forcément acquis alors que Wall Street n'a pas envoyé de repères depuis vendredi. A noter que ce test correspond actuellement également à celui de la moyenne mobile à 50 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6660.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6660.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6330.00 / 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

