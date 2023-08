CAC 40 : Essoufflé au sein d'un diamant

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Sans allant, sans énergie, le CAC 40 est parvenu à grappiller mardi 0,59% à 7 240 points, dans des volumes très timides, au cœur d'une figure de congestion en losange aplati. Pour la deuxième séance de rang, l'indice tricolore a terminé à bonne distance de ses points hauts de séances, laissant une ombre haute significative sur chacune des deux bougies correspondante. Le marché reste dans l'expectative à l'approche de Jackson Hole, commune du Wyoming qui par métonymie désigne le colloque annuel des grands argentiers de la planète.

"La crainte d’avoir des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps a chahuté le marché obligataire : le taux 10 ans US s'est tendu au-dessus des 4,3% soit le plus haut niveau depuis 2008 et le taux hypothécaire à 30 ans est, lui aussi, au plus haut depuis 21 ans à 7,2%" note l'équipe de gestion obligataire d'Auris. "Cette semaine, tous les regards seront tournés en direction du Wyoming, l’Etat américain qui accueille les grands argentiers pour la réunion annuelle de Jackson Hole. J. Powell s'exprimera jeudi matin, le rendez-vous est donc pris ! "

La prise de parole de son président, Jerome Powell, sera âprement scrutée, et le moindre de ses éléments de langage interprété... Surtout après le ton et la teneur des débats qu'ont fait ressortir les Minutes de la réunion du comité de politique monétaire de juillet.

Au chapitre statistique, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond est ressorti en hausse à -7, battant un consensus pessimiste.

Côté valeurs, la star du jour a clairement été l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft qui s'est adjugé 8,5% à 29,19 euros, porté par l'annonce du rachat des droits "cloud streaming" d'Activision Blizzard, si l'acquisition de ce groupe par Microsoft va à son terme. Le fabricant de câbles de Nexans a pris 3,8% alors que Goldman Sachs a relevé son objectif de cours et confirmé sa recommandation à l'achat.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 0,51% à 34 288 points et le Nasdaq Composite parvenant à grappiller 0,06% à 13 505 à la veille de la très attendue publication trimestrielle de NVidia.

Concernant le seul dossier Nvidia, il va constituer un baromètre de référence pour la suite. Celui qui se présente désormais comme le leader mondial du calcul informatique - rien que ça ! -, spécialiste historique des cartes graphiques, compte être un acteur stratégique majeur de l'IA. Au printemps, Nvidia passait le cap des 1 000 milliards de dollars en Bourse, et rejoignait le club des "tech qui comptent": les FANGAM+Tesla. Nul besoin de dire que les attentes pour mercredi soir sont gigantesques.

Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,28% à 4 387 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0860$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79,80$.

A l'agenda ce mercredi, une batterie d'indicateurs d'activité PMI en Zone Euro et aux Etats-Unis. La composante industrielle allemande, en toutes premières estimations pour le mois en cours, sera particulièrement scrutée. Elle est attendue, à 09h30, à un triste 38,9 selon le consensus de marché.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Du 10 au 18 août, d'un trait, l'indice phare tricolore a fondu d'une borne à l'autre du vaste losange aplati (diamant) qui concentre ses oscillations nerveuses depuis le 24 mai, en rompant au passage la ligne d'encolure d'une figure chartiste baissière à 7 250 points. Une poursuite des oscillations au sein du diamant est envisagée. Toute sortie de ce dernier donnera un directionnel à condition que les volumes, et une fédération sectorielle, soient au rendez-vous... Des signes de fatigue au sein même de ce diamant sont déjà perceptibles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7084.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7250.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00

