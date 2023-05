L'IA et ChatGPT font passer à Nvidia le cap des 1000 milliards de dollars en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des processeurs graphiques dépasse ce mardi les 1000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street, une première pour un fabricant de semi-conducteurs.

Ce n'était qu'une question de jours... En hausse de 4% dès les premiers échanges à Wall Street, Nvidia a eu l'impulsion suffisante pour devenir ce mardi le premier fabricant de semi-conducteurs à franchir le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation. A 407,12 dollars par action, Nvidia revendique une capitalisation boursière de 1007 milliards de dollars.

Le groupe américain rejoint ainsi le club très fermé des sociétés qui ont franchi ce cap phare, telles qu'Alphabet, Amazon, Apple ou bien Microsoft.

Avant ce mardi, le spécialiste américain des processeurs graphiques était sur de bons rails pour dépasser cette barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Il pesait déjà près de 970 milliards de dollars en Bourse la semaine passée et la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Mieux encore, les perspectives annoncées par le groupe ont également ravi les marchés. Il a indiqué tabler sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, ce qui traduirait un bond vertigineux de plus de 60% sur un an.

Depuis cette publication de haute volée, Nvidia connait un engouement sans précédent avec une hausse de 33% de son action, confirmant son envolée spectaculaire depuis le début de l'année, avec un bond de près de 180%.

Un engouement prononcé pour l'IA

La société fondée il y a 30 ans par Jensen Huang, toujours aux manettes du groupe, bénéficie de la frénésie boursière autour de l'essor de ChatGPT, et, plus largement, de l'intelligence artificielle (IA) générative. Le groupe américain domine en effet le marché des puces graphiques et elles sont indispensables pour des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle. Un positionnement gagnant pour la société californienne et qui a permis de compenser le gros déclin de son segment historique des jeux vidéo sur le semestre écoulé.

D'ailleurs cette frénésie autour de l'IA risque de ne pas s'interrompre de sitôt. Ce week-end, Nvidia a dévoilé une série de projets basés sur l'intelligence artificielle lors du Computex, l'un des premiers salons mondiaux dédiés à l'informatique et à l'électronique.

"Nous sommes désormais arrivés à un point de bascule vers une nouvelle ère informatique avec l'accélération des calculs et de l'IA qui est aujourd'hui adoptée par presque toutes les entreprises informatiques et tous les spécialistes du cloud", a déclaré son fondateur.