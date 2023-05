Grâce au boom de l'IA et de ChatGPT, Nvidia fait un bond spectaculaire à Wall Street

(BFM Bourse) - Le spécialiste des processeurs graphiques a livré des perspectives époustouflantes pour le deuxième trimestre, porté par l'essor de l'intelligence artificielle générative, celle de ChatGPT. A Wall Street le titre flambe et pourrait dépasser le record de hausse de capitalisation boursière sur un jour détenu par Apple.

C'est incontestablement le carton de l'année à Wall Street voire dans le monde entier pour une méga capitalisation: Nvidia. Le spécialiste américain des processeurs graphiques connaît une envolée spectaculaire depuis le début de l'année, avec un bond de 109% de son action, avant la séance de ce jeudi. La société fondée il y a presque 30 ans jour pour jour (le 5 avril 1993) par Jensen Huang, toujours aux manettes du groupe, a bénéficié de la frénésie boursière autour de l'essor de ChatGPT, et, plus largement, de l'intelligence artificielle (IA) générative.

L'idée n'est guère complexe: Nvidia domine le marché des puces graphiques indispensables pour générer des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle.

Comme le montre un (excellent) reportage de CNBC, Microsoft et Google s'équipent ainsi de milliers voire de dizaine de milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia A100 dans leurs datacenters pour développer et entraîner leurs robots conversationnels, ChatGPT et Bard, respectivement.

L'utilisation accrue de l'IA générative se traduit par davantage de besoins en matière de puissance de calcul, et donc par une plus forte demande pour les produits de Nvidia.

Un bond en Bourse à "s'en décrocher la mâchoire"

L'action Nvidia connaît une nouvelle poussée de fièvre ce jeudi. La société a livré, mercredi soir après la clôture de Wall Street, une publication qui ravit le marché. En début de séance, le titre Nvidia bondit de 25,7%, une hausse assez inimaginable pour une "mégacap", Nvidia étant tout simplement la sixième plus grande entreprise cotée en Bourse en termes de capitalisation boursière. CNBC évoque un bond "à s'en décrocher la mâchoire".

Si la progression observée actuellement se prolongeait jusqu'à la clôture de Wall Street ce soir, Nvidia ajouterait à sa capitalisation boursière 194 milliards de dollars pour la porter à plus de 950 milliards de dollars, soit plus de deux fois celle de LVMH. Nvidia pourrait également battre un record détenu par Apple, à savoir la plus forte hausse en termes de capitalisation boursière sur une séance à Wall Street. Selon Bloomberg, le groupe à la pomme détient pour l'instant ce trophée, avec un bond de 190,9 milliards de dollars en novembre dernier, suivi d'Amazon (190,8 milliards en février 2022).

Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2023-2024 de Nvidia, clos le 31 janvier prochain, se sont avérés supérieurs aux attentes. Les revenus totaux de 7,19 milliards de dollars ont reculé de 13% sur un an, lestés par la chute de la division jeux vidéo qui a connu un plongeon de 38%. Ce qui "reflète la baisse de la demande due au ralentissement macroéconomique et la diminution des expéditions pour normaliser les niveaux de stocks des canaux de distribution", a expliqué la directrice financière, Colette Kress.

Reste que ces revenus demeurent nettement supérieures aux attentes des analystes qui tablaient sur 6,5 milliards de dollars, selon un consensus Refinitiv cité par CNBC. Nvidia a notamment enregistré un bond de son chiffre d'affaires dans son segment "data center" de 13% sur un an. Un hausse tirée "par la demande croissante pour l'IA les grands modèles de langage utilisant des GPU basés sur nos architectures Nvidia Hopper et Ampere", a souligné Colette Kress.

Idem pour le bénéfice par action, à 1,09 dollar par titre, qui a largement dépassé les attentes des bureaux d'études (92 cents).

Vers des revenus époustouflants au deuxième trimestre

Mais au-delà de ces données, c'est la prévision de revenus pour le deuxième trimestre communiquée par Nvidia qui impressionne. Le groupe a indiqué tabler sur un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, ce qui traduirait un bond vertigineux de plus de 60% sur un an. Surtout cette indication vient exploser le consensus Bloomberg, de 7,2 milliards de dollars.

Jensen Huang a expliqué dans un communiqué que l'équivalent de 1.000 milliards de dollars de capacités installées de data centers avaient besoin d'augmenter leurs puissances "car les entreprises font la course pour appliquer l'IA générative dans chaque produit, service et processus métier". D'où les perspectives stratosphériques communiquées par l'entreprise.

"Ils sont peut-être dans une position unique", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Sanford C. Bernstein, sur Bloomberg Television. Selon cet analyste, l'objectif fourni par l'entreprise pour son deuxième trimestre impliquerait une croissance de 75% des revenus de la division data centers sur un an pour la période. "S'agit-il d'un phénomène ponctuel ou d'une nouvelle norme? Je ne sais pas", ajoute-t-il.

Naeem Aslam, de Zaye Capital, loue la stratégie déployée par Jenson Huang, qui est "la bonne". "Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, l'IA fait l'objet d'une 'hype' excessive- la plupart des gens pensent qu'il s'agit de la seule pièce manquante dans le monde entier. Nous pensons que l'IA a un avenir prometteur, mais les valorisations actuelles sont devenues trop élevées et l'achat d'actions comme Nvidia pourrait vous faire perdre de l'argent", développe-t-il dans une note.