CAC 40 : Entrée dans une phase plus technique

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a connu une dernière séance de la semaine un peu compliqué, en raison d'une accélération à la baisser de dossiers Value. Résultat sur le plan graphique: une bougie dont l'amplitude recouvre les points bas et les points hauts hebdomadaires, une englobante baissière, dans de puissants volumes. La capacité de réaction en cours même de séance est notable toutefois. Côté valeurs, parmi les dossiers Value les plus affectés vendredi, citons Vinci (-2,90% à 88,65 euros), Veolia Environnement (-3,01% à 29,02 euros), BNP-Paribas (-3,02% à 57,72 euros), Airbus (-3,41% à 109,40 euros), URW (-3,42% à 62,33 euros) et Renault (-3,94% à 32,93 euros), lanterne rouge de l'indice phare tricolore.

Le spectre d'un hiver sous le signe de nouveaux durcissement des contraintes sanitaires a fait sa réapparition. L'Autriche vient de décréter un nouveau confinement général de sa population, et - une première en Europe ! - une vaccination obligatoire à partir du 1er février. L'Allemagne n'exclue pas non plus un nouveau confinement, selon le Ministre de la Santé, Jens Spahn.

Au chapitre statistique vendredi, les prix "producteurs" allemands ont flambé, à +3,8% en rythme mensuel (d'un mois sur l'autre), explosant littéralement le consensus. Aucun chiffre américain d'importance majeure ne figurait à l'agenda vendredi. Pour rappel jeudi, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, est ressorti en forte hausse surprise, à 39.0, battant la cible à plate couture. En revanche, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ont légèrement déçu. Elles auront eu l'avantage de ne pas mettre davantage de pression sur la Fed.

De l'autre côté de l'Atlantique, même dichotomie persistante entre dossier industriels et Value au sens large, pénalisés par le risque sanitaire et les dossiers de croissance, technologiques en tête, qui reste soutenus par le caractère accommodante de la politique monétaire. Si le Dow Jones a perdu vendredi 0,75% à 35 601 points, le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est légèrement contracté, de 0,14% à 4 697 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1270$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75,80$.

A suivre à l'agenda statistique ce lundi, en priorité, l'indice de confiance du consommateur en Zone Euro à 16h00 et les ventes de logements anciens aux États-Unis, à 16h00 également.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jeudi 25 novembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'événement technique de vendredi ne menace pas à ce stade le biais haussier de fond. L'indice est en phase de définition de l'amplitude d'une figure de consolidation légitime à venir, dont les mouvements qui la composeront pourront être volatile. L'entrée dans une phase hachée et plus technique est le scénario privilégié à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6960.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

