CAC 40 : Entre pétrole et taux, plus d'envie

(BFM Bourse) - Le CAC 40 a subi une séance baissière assez conséquente. La balance entre prétexte haussiers et prudence ressentie a fortement incliné en faveur du second plateau. La quatrième vague de pandémie aurait débuté ses malfaisances sur fond de palabres quant à des libertés menacées. Plus préoccupant encore aux yeux des investisseurs, l’accord au sein de l’Opep entre Arabie saoudite et Emirats arabes a eu pour conséquence une baisse du prix du baril. Cet accord va favoriser l’abondance de l’offre. Nécessairement, le secteur pétrolier en pâtît notamment Total énergies, major s’il en est.

L’autre secteur à la peine, déjà structurellement chahutée demeure celui des banques et autres assurances. En effet, la force de conviction des banques centrales sur l’inutilité et surtout le caractère inopportun d’un relèvement des taux et autres abandons de la politique accommodante. Les gains des banques s’en trouvent affectés d’où les trous d’air. Les valeurs de croissance servent de pendants mais pas suffisamment pour donner de l’éclat au CAC 40.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Graphiquement, la situation est assez parlante. L'axe des 6550 points servait de frontière bien visible entre acheteurs et vendeurs. Les coups de boutoirs de ces derniers reprennent éloignant l'espoir d'un retour sur les plus hauts annuel. L'objectif des 6400 points retrouve de ce fait toute son actualité. Néanmoins, la résilience des marchés américains et la très grande confiance des opérateurs dans la saison des résultats qui débute peuvent encore éviter le franc découragement.

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, nous adoptons une opinion assez neutre sur le court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6646.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6345.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6646.00 / 6710.00 Support(s) : 6345.00 / 6220.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime