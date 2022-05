CAC 40 : En position technique encore délicate

(BFM Bourse) - La séance de mardi s'est déroulée intégralement dans le rouge à Paris, où l'indice phare, le CAC 40, a clôturé proche de ses points bas du jour (-1,66% à 6 253 points), suite à une accélération baissière après l'ouverture de Wall Street, où le pan technologique de la cote a été lourdement pénalisé par le profit warning de Snap Inc. L'indice reste en position délicate sous une droite oblique à forte pente.

Côté chiffres macroéconomiques, les investisseurs ont composé avec les traditionnelles données flash des indicateurs d'activité PMI (Markit) pour le mois en cours. Pour les données de la Zone Euro, nous sommes de peu sous les attentes, à 56,3 pour les services et 54,4 pour l'industrie.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, a commenté ces derniers chiffres par le prisme de l'inflation: "Si les tensions inflationnistes pourraient avoir plafonné, comme le suggèrent un deuxième ralentissement consécutif de la hausse des prix payés ainsi que des signes d'atténuation des difficultés d'approvisionnement, elles demeurent toutefois très élevées, se maintenant à des niveaux quasi-records. De telles pressions sur les prix, conjuguées à la solidité rassurante de la croissance du PIB mise en évidence par les données PMI, inciteront probablement la Banque Centrale Européenne à resserrer prochainement sa politique monétaire."

Si trois valeurs seulement, sur le compartiment A de la cote, sont parvenus à garder plus de 1% de gains (Orange, Vallourec et Getlink), de lourdes baisses sont à signaler sur le secteur aérien (services et équipementiers compris), pris dans les turbulences provoqués par Air France (-20,63% à 3,45 euros), dont la restructuration du capital rime avec la réalité d'une dilution massive. Airbus a perdu 4,14% à 102,74 euros, ADP 2,71% à 136,20 euros, et Safran 4,20% à 92,09 euros, le motoriste étant en outre pénalisé par des retards de production au sein de CMF.

Retrouvez tous les détails sur l'augmentation de capital d'Air-France ici.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, avec l'avertissement de Snap Inc, qui a entamé davantage le moral sur tout un pan des valeurs technologiques. Le Nasdaq Composite aura achevé la séance dans la douleur (-2,35% à 11 264 points), tandis que le Dow Jones a grappillé difficilement et in extremis 0,15% à 31 928 points, après une salve d'indicateurs macroéconomiques décevants (indices d'activités PMI, indice manufacturier de la Fed de Richmond, ventes de logements neufs), tous sous les attentes. Enfin, le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,81% à 3 941 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 110,50$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, un discours de Mme Lagarde au Forum économique mondial, à 10h00 ainsi que les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jeudi 26 mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous évoquions en préambule la droite oblique à pente fortement baissière sur le CAC 40: nous l'avons représentée en noir sur le graphique journalier de l'indice phare. Cette oblique a le double avantage de mettre en lumière criarde la décroissance des points hauts successifs, et de visualiser le potentiel d'un rebond purement technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6380.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6086.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime