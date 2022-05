Air france-klm : L'action Air France-KLM chute de 20% à la clôture après l'annonce de son plan de recapitalisation

(BFM Bourse) - Air France-KLM redonne plus de 20% à la clôture après l'annonce d'une augmentation de capital qui lui permettra de renforcer son bilan à hauteur de plus de 2 milliards d'euros.

L’opération censée donner le coup d'envoi à un assainissement des finances d'Air France-KLM s'est traduite par une chute du titre de la compagnie aérienne de 20,63% à 3,45 euros à la clôture mardi soir.

C'est en en effet au prix d'une dilution massive qu'Air France-KLM renforce ses fonds propres, puisque la société s'apprête à émettre 1.928 millions d’actions nouvelles, quadruplant ainsi les actions en circulation. Les actions nouvelles Air France-KLM sont proposées à ses actionnaires au prix préférentiel de 1,17 euro par action.

L'opération permettra l'entrée de CMA CGM au capital tandis que les Etats français et néerlandais souscriront à leur quote-part et que China Eastern et Delta Airlines se laisseront partiellement diluer.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse