Air france-klm : Grand chambardement en vue au capital d'Air France avec l'arrivée de CMA CGM

(BFM Bourse) - Le groupe de transport aérien franco-néerlandais a donné mardi le coup d'envoi de l'augmentation de capital qui lui permettra de renforcer son bilan à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Les actions nouvelles Air France-KLM sont proposées à ses actionnaires au prix préférentiel de 1,17 euro par action. L'opération permettra l'entrée de CMA CGM au capital tandis que les Etats français et néerlandais souscriront à leur quote-part et que China Eastern et Delta Airlines se laisseront partiellement diluer.

Nouvelle étape dans les mesures du plan de recapitalisation élaboré par Air France-KLM afin de renforcer davantage ses fonds propres pour ramener son ratio dette nette sur Ebitda dans une fourchette comprise entre 2,0 et 2,5 fois d'ici 2023 (en excluant le prêt de l'actionnaire néerlandais), à comparer au niveau insoutenable de 11 fois fin 2021. Conformément à ce que la direction avait annoncé le 17 février dernier lors de la publication des comptes annuels, le groupe lance ce mardi une augmentation de capital en numéraire (et en convertissant une partie du prêt précédemment accordé dans le cas de l'Etat français) qui devrait rapporter 2,256 milliards d'euros. L'ensemble des actionnaires peuvent participer à cette augmentation de capital en acquérant des titres au prix préférentiel de 1,17 euro par action.

C'est au prix d'une dilution massive qu'Air France-KLM renforce ses fonds propres, puisque la société s'apprête à émettre 1928 millions d’actions nouvelles, quadruplant ainsi le capital. Le produit net de l’émission sera affecté au remboursement des titres de dette "super subordonnés" émis en avril 2021 et détenus par l'Etat français, le solde venant réduire l'endettement net. En réduisant son endettement, la société pourra se libérer des conditions posées par le cadre temporaire de la Commission européenne, qui lui interdit notamment de procéder à des acquisitions en l'état au risque de se trouver encore plus marginalisée dans un secteur aérien appelé à de nouvelles concentrations.

L'opération conjuguée aux autres mesures de renforcement du bilan prévues -dont l'entrée du fonds Apollo au capital d'une filiale d'Air France propriétaire d'un parc de moteurs de rechanges pour 500 millions d'euros, le tout ajouté au redressement attendu de l'Ebitda devraient remettre Air France-KLM sur de bons rails financiers.

"L’opération que nous lançons aujourd’hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la Société de retrouver ses marges de manœuvre stratégiques. A mesure que la reprise se confirme et que nos performances économiques se redressent, sous l’effet notamment de l’ambitieux plan de transformation dont les bénéfices structurels sont déjà visibles et se poursuivront, nous voulons être en capacité de saisir toute opportunité dans un secteur aérien en transformation et de pouvoir accélérer nos engagements environnementaux. Aussi, je tiens à remercier nos principaux actionnaires pour leur soutien renouvelé dans le cadre de cette opération, et je me réjouis également d’accueillir CMA CGM à notre capital, comme nouvel actionnaire de référence et partenaire industriel dans nos activités cargo", a déclaré le directeur général Benjamin Smith.

Forte dilution des actionnaires

Concrètement, chaque actionnaire se verra attribuer un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue à la clôture ce mardi. Ensuite, pendant la période de souscription qui ira du 27 mai au 9 juin, il sera possible de souscrire à 3 actions nouvelles au prix de 1,17 euro, décoté de 40% par rapport à la valeur théorique ex-droit (-72,8% par rapport au dernier cours sans tenir compte de la valeur du droit de souscription).

Les personnes ne souhaitant pas participer ou seulement partiellement pourront revendre leurs droits de souscription, en prêtant attention au fait que la période de souscription des DPS est décalée de deux jours par rapport à celle de la souscription, soit entre le 25 mai et le 7 juin. Ce mécanisme de cession des DPS permet ainsi de dédommager ceux qui ne veulent pas remettre au pot de la dilution qu'ils subissent. Car un actionnaire détenant par exemple 1% des actions, s'il ne participe pas à l'opération, n'aurait plus que 0,25% du capital du groupe.

Parmi les principaux actionnaires actuels, le premier d'entre eux avec 28,6% du capital, l'Etat français, souscrira à hauteur de la totalité de ses DPS, non pas en apportant de nouveaux fonds mais par compensation de créances (en abandonnant une partie de ses titres de dette sur la compagnie). À la tête de 9,3% du capital actuellement, l’Etat néerlandais souscrira aussi à hauteur de la totalité de ses DPS - sous condition de l'accord du parlement néerlandais.

China Eastern et Delta réduisent leur participation

Les compagnies China Eastern Airlines (9,6% du capital) et Delta Air Lines (qui détient 5,8%), ont prévu de réaliser une opération blanche, en cédant des DPS pour un montant équivalent à celui qu'elles souscriront en exerçant le solde de leurs DPS. Autrement dit, elles n'auront aucun débours net et ne gagneront pas non plus d'argent et conserveront une participation qui sera proportionnellement réduite. Les Fonds Commun de Placement d'Entreprise (détenant collectivement 2,4% du capital d'Air France-KLM) et la fondation des pilotes SPAAK (Stichting Piloten Aandelen Air France-KLM) avec 1,7% du capital comptent faire de même.

Inversement CMA CGM va racheter des DPS afin de pouvoir souscrire et réaliser ainsi son entrée au capital, annoncée la semaine dernière. L'armateur qui a conclu un partenariat avec Air France-KLM dans le domaine du fret vise à monter à 9% au maximum du capital.

