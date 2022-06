CAC 40 : Des indicateurs baromètres d'activité préoccupant

(BFM Bourse) - Semaine décidément une nouvelle fois pour le moins compliquée sur le marché parisien, dont l'indice phare (le CAC 40), a clôturé en contraction de 0,56% à 5 883 points jeudi, sous l'effet entre autres d'une batterie d'indicateurs d'activité décevants. La capacité de réaction ce vendredi sera mise à l'épreuve, alors que l'indice est attendu en hausse à l'ouverture dan le sillage de Wall Street. S'il venait à effacer ses gains d'ouverture puis à clôturer à proximité des points bas hebdomadaires, le message baissier s'en trouverait renforcé, avec une probable accélération de la purge pour les semaines à venir.

"Les investisseurs dans leur ensemble redoutent les hausses des taux d’intérêt, a fortiori quand elles sont nombreuses et de plus en plus fortes, car c’est souvent le signe avant-coureur d’un affaiblissement de la croissance voire d’une récession de l’activité et des profits des entreprises", pour les stratégistes de Crédit Mutuel AM. "Cette situation de marchés dégradée devrait se maintenir quelques semaines ou quelques mois encore, mais elle pourrait aussi encore se déprécier si d’autres mauvaises nouvelles et/ou surprises venaient perturber les investisseurs."

Des investisseurs qui ont dû composer hier avec une salve d'indicateurs d'activités (les fameux PMI, enquêtes auprès des directeurs d'achats), tous à côté de la cible... En données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro, le PMI manufacturier (toute première estimation) s'affiche en juin à 52,0, se rapprochant dangereusement de la barre des 50 points qui, par construction sépare une contraction d'une expansion du secteur considéré. Pour les services, le score ressort à 52.8 contre 55,6 anticipé.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence, a apporté les compléments suivants: "La croissance économique de la zone euro montre des signes d'essoufflement en juin, l'impact du dégel de la demande accumulée lors des périodes de confinement commençant déjà à s'estomper, sous l'effet de la brusque augmentation du coût de la vie et de la chute de la confiance des ménages et des entreprises [...]. "Les taux d'inflation se sont en effet maintenus à des niveaux inégalés avant la pandémie, et les derniers résultats de l'enquête signalent une accélération inquiétante de la hausse des coûts dans le secteur des services. Toutefois, la modération de la demande observée depuis peu semble déjà favoriser un ralentissement de la hausse des prix des biens manufacturés, tendance laissant espérer la fin prochaine du pic d'inflation."

Côté valeurs, la vedette jeudi était Atos (+6,18% à 13,40 euros) alors que les ministères de l’Économie et des Armées seraient à la manœuvre pour donner toutes les chances à une union entre le géant de la défense Thales et Atos, selon les informations de BFM Business. Valneva est suspendu de cotation dans l'attente d'un communiqué. Côté baisse la semaine est décidément lourde pour des dossiers comme Faurecia (-6,65% à 19,305 euros), Elior (-6,98% à 2,186 euros), ou Air France (-6,98% à 1,2060 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont quelque peu rebondi jeudi sur des achats à bon compte. Si le Dow Jones a grappillé 0,64% à 30 677 points, le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, a gagné 1,62% à 11 232 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,95% à 3 795 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0540$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 104,70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, les données révisées de l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich) à 16h00. A suivre plus tôt dans la journée, à 10h00 l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne.

A noter pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du lundi 27 juin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance. Le tableau est sombre. L'impossibilité de regagner rapidement les gaps évoqués, milite pour une poursuite du mouvement. Nous précisions en fin de semaine passée pour rappel: "La clôture du jour ce vendredi par rapport au point bas de la semaine sera scrutée, car potentiellement riche d'enseignements." Force est de constater que les points bas hebdomadaires ont été touchés vendredi, dégradant la bougie hebdomadaire pour la deuxième fois consécutive. Le rebond technique amorcé lundi et mardi reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5988.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5880.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5988.00 / 6000.00 / 6325.00 Support(s) : 5880.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime