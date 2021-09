CAC 40 : Davantage de nervosité

(BFM Bourse) - Le marché parisien a connu une séance nerveuse mercredi, séance marquée par un reflux des dossiers les plus Value, et une forme de résistance des dossiers dits de croissance, secteur du luxe en tête. L'appétit pour le risque se tasse légèrement, sur fond d'anticipation, tout de même, d'une attitude encore accommodante de la part de la Banque Centrale Européenne, qui achève ce jeudi une réunion de son Conseil des Gouverneurs. Ce sera le temps fort de la journée, avec à 13h45 la décision proprement dite sur les taux et les programmes de rachats d'actifs, et à 14h30 la traditionnelle conférence de presse de l'Institution.

Si la perspective d'une réduction du rythme des rachats d'actifs de la Fed apparaît peu probable à court terme au vu des dernières données sur le front de l'emploi, les "faucons" de la BCE poussent en faveur d'une normalisation. La BCE resserrera sa politique monétaire plus rapidement qu'anticipé si les pressions inflationnistes se révèlent persistantes, a ainsi déclaré Robert Holzmann, le membre autrichien du Conseil des gouverneurs, dans une tribune publiée mercredi par Eurofi Magazine.

Côté valeurs, des dossiers particulièrement "Value", comme Stellantis (-2,80% à 16,622 euros) ou Schneider Electric (-2,41% à 150,68 euros) ont significativement reflué. TF1 (+2,10% à 8,515 euros) et M6 (+3,91% à 18,60 euros), grâce aux propos du président du CSA jugeant leur fusion "naturelle" et "compréhensible".

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont reflué, à l'image du Dow Jones (-0,20% à 35 031 points) ou du Nasdaq Composite (-0,57% à 15 286 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,13% à 4 514 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 68.70$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, à 13h45 la décision proprement dite sur les taux et les programmes de rachats d'actifs, et à 14h30 la traditionnelle conférence de presse de l'Institution. A suivre également à 14h30 les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps baissiers rapprochés (16/08, 19/08), l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. A ce stade la divergence nette entre cours et volumes depuis le rebond du 20 août appelle à une certaine prudence pour les séances à venir. Dans l'immédiat, des oscillations nerveuses entre deux bornes (6 590 - 6 950), soit une bande relativement large, sont attendues. Dans l'immédiat, premier signe peu engageant avec l'effacement sans ménagement du reliquat de gap traversant du 1er septembre. Second signe avec le rôle récent de résistance de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui valide une inflexion baissière. Aucune fédération sectorielle à la vente n'est toutefois à relever à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6800.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6800.00 / 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime