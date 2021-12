CAC 40 : Crispation avant les verdicts monétaires

(BFM Bourse) - L'appétit pour le risque se contracte, de part et d'autre de l'Atlantique au demeurant, à mesure qu'approchent les issues respectives des dernières réunions de politique monétaire de l'année, demain pour la Fed et jeudi pour la BCE.

Si "la BCE devrait, elle, attendre patiemment pour réduire ses rachats d'actifs, avant d'entamer les discussions concernant les hausses de taux" pour Vincent Boy (IG France), la perspective d'un changement de ton de la Fed pèse.

"La question du nombre de relèvement des taux est au cœur des débats. [Les opérateurs ] "entrevoient désormais trois hausses de taux l'an prochain, tout en maintenant celles anticipées pour 2023. La possible modification de la trajectoire de la politique monétaire de la Fed a déclenché une brutale augmentation de la volatilité des marchés", pour Mabrouk Chetouane, directeur Recherche et Stratégie de BFT Investment Managers. Or ce nombre de relèvements escomptés peut être amené à évoluer rapidement.

Il faut dire que le contexte est complexe, avec des variables difficiles à borner et corrélées entre elles: propagation de nouveaux variants, dangerosité de ces derniers, inflation, goulots d'étranglements et problème d'approvisionnement.

La Fed a déjà annoncé qu'elle ne décrirait plus cette hausse des prix comme étant "transitoire", et les observateurs s'attendent désormais à ce que l'institution "annonce une réduction plus rapide" des rachats d'actifs sur les marchés, et "peut-être à une allusion au fait que la première hausse des taux directeurs aux États-Unis pourrait intervenir plus tôt que prévu" avance Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote La BCE prendra le relais jeudi en dévoilant ses propres prévisions économiques à l'issue du conseil des gouverneurs.

Pour rappel publiés vendredi, dans l'assiette de produits la plus large, les prix ont augmenté davantage qu'anticipé en novembre (+0,8% en rythme mensuel), contre +0,9% en septembre. En données corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 0,5%, conformément aux attentes, selon les toutes dernières données de l'US Bureau of Labor Statistics.

Au chapitre statistique lundi, très peu de choses à se mettre sous la dent. A noter tout de même la contraction encourageante du taux de chômage italien, passé de 9,8% à 9,2% de la population active.

Côté valeurs, le compartiment aéronautique paye la prudence des opérateurs (-3% pour Safran, -2,4% pour Airbus), de même que les valeurs cycliques (-3,8% pour URW, -2,1% pour Saint Gobain, -1,8% pour Thales, etc.). Carrefour domine le palmarès avec un gain de 2,5%, devant Veolia dont l'avance est bien plus modeste (+0,9%).

De l'autre côté de l'Atlantique, l'ambiance de marché s'est clairement rafraîchie lundi/ Le Dow Jones a entamé la semaine par une perte de 0,89% à 35 650 points et le Nasdaq Composite de 1,39% à 15 413 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,91% à 4 668 points. A noter des volumes en hausse pour l'ensemble de ces indices phare.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1280$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,40$.

A suivre à l'agenda ce mardi, la production industrielle en Zone Euro à 11h00 et l'indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Omicron aura eu l'effet d'un révélateur de l'hypersensibilité du marché parisien, en particulier de ses dossiers "Growth" (de croissance, dont les multiples de valorisation sont élevés), principalement dans le luxe et la technologie. Résultat: la reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points. Entre ces deux bandes, des oscillations nerveuses et hachées sont à anticiper. La forme que prendra la consolidation sera riche d'enseignements. Avis négatif proposé ce mardi, avec comblement en séance du gap "traversant".

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7185.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7185.00 / 7500.00 Support(s) : 6656.00 / 6485.00 / 6270.00

