CAC 40 : Copies trimestrielles décevantes pour Apple et Amazon

(BFM Bourse) - Alors que le CAC est parvenu à gagner 0,75% à 6 804 points hier, l'ouverture est attendue en territoire négatif ce vendredi, avec les déceptions suscitées par les publications trimestrielles d'Apple et Amazon (après la clôture à Wall Street), et à l'aube d'une journée qui sera marquée par de nombreux rendez-vous tranchants sur le plan macroéconomique, notamment sur l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique. L'indice des prix à la consommation en Zone Euro sera publié à 11h00 et l'indice PCE américain à 14h30.

La Banque Centrale Européenne achevait hier une nouvelle réunion de son Conseil des Gouverneurs. Une réunion de transition avant le rendez-vous primordial de décembre. Comme prévu, la BCE a maintenu jeudi toutes ses mesures de soutien à l'économie malgré la forte poussée de l'inflation en zone euro, ce qui renvoie à décembre la décision concernant une normalisation progressive de la politique monétaire. L'activité économique en zone euro continue de se redresser fortement mais "l'élan ralentit", a souligné la présidente de l'institution Christine Lagarde, qui a par ailleurs réaffirmé que les taux ne seraient pas relevés tant que la cible d'inflation de 2% à moyen terme n'est pas en vue.

Au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressorties une nouvelle fois en basse, à proximité immédiate des 180 000 nouvelles inscriptions. Déception en revanche pour les toutes premières estimations du PIB américain au T3 (+2,0% en rythme trimestriel, contre 2,6% attendu), selon le Bureau of Economic Analysis. Un ralentissement très marqué, donc.

La Fed achèvera pour sa part mercredi 03 novembre une réunion de son Comité de politique monétaire. Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

Si les investisseurs ont également continué de surveiller la situation sanitaire en Chine, les progrès sur le vote du plan de relance au Congrès américain ou le regain de tensions diplomatiques entre Pékin et Washington, ils étaient toutefois focalisés sur les résultats trimestriels. Et force est de constater que le bal de ces trimestriels a continué de convaincre. C'est le secteur technologique qui était à l'honneur hier, avec des résultats trimestriels assortis de relèvement des perspectives annuelles, pour STMicroelectronics (+6,34% à 41,315 euros), Cap Gemini (+5,98% à 199,30 euros), et Dassault Systèmes (+5,86% à 50,00 euros).

CNP Assurances (+35% à 21,70 euros) s'est aligné à proximité du prix proposé par la Banque Postale pour le rachat des parts au groupe BPCE.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi en territoire vert, en particulier grâce aux technos (Apple et Amazon n'ayant publié qu'après la clôture). Le Dow Jones a gagné 0,68% à 35 730 points et le Nasdaq Composite 1,39% à 15 448 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a frôlé le pourcent de gain (0,98% à 4 596 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1660$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,90$.

A suivre à l'agenda statistique ce vendredi, l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, les toutes premières estimations du PIB T3 en Zone Euro à 11h00, les prix américains PCE (Personal Consumer Expenditures) à 14h30, les dépenses et revenus des consommateurs à 14h30, le PMI de Chicago à 15h45 et les données révisées de l'indice de confiance des consommateurs (UoM) à 16h00.

On notera que la Bourse de Paris ouvrira lundi 01er novembre (Toussaint), et ce dans des conditions normales d'horaires et de cotation. Vous retrouverez ici notre calendrier des jours fériés, chômés ou non, à la Bourse de Paris et à Wall Street.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous notions en fin de semaine passée, qu'en l'absence in extermis de formation d'un harami baissier, un test des 6 760 points se profilait. C'est ce qui s'est passé formellement avec passage en deçà en fin de séance, laissant une ombre haute très significative sur la bougie correspondante. Le test de lundi s'est soldé de nouveau par un échec, avec formation d'une bougie en englobante baissière, dont la validation n'est toutefois pas totale en l'absence de volumes suffisamment nourris. Le doji d'indécision tracé mercredi a confirmé cette psychologie de marché à très court terme. Nous surveillons deux choses ce vendredi:

La clôture qui déterminera l'allure graphique de la bougie hebdomadaire,

ainsi que la formation éventuelle d'une structure en harami.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6960.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6960.00 Support(s) : 6478.00 / 6600.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

