CAC 40 : Congestion autour des 6 000 points, dénouement cette semaine

(BFM Bourse) - La congestion autour des 6 000 points symboliques se poursuit sur l'indice CAC 40, sous deux gaps consécutifs (10 et 13 juin), et une oblique baissière qui jouera les arbitres cette semaine.

Malgré une semaine de respiration, dans l'ensemble, le marché reste groggy après les chiffres d'inflation publiés mercredi. Pour rappel et dans le détail, les prix ont gagné en rythme mensuel (d'un mois sur l'autre) 1,3% en juin, contre 1,0% en mai. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix ont progressé de 0.7% en juin, contre +0,6% en mai. Sur les 12 derniers mois, les prix, dans leur acceptation la plus large, ils bondissent de 9,1%. De quoi diminuer drastiquement les probabilités d'un relèvement des Fed Funds de 50 pdb à la fin du mois, au profit des probabilités d'un nouveau tour de vis de 75 pdb.

D'ailleurs jeudi, deux membres éminents de la Réserve fédérale américaine dont le président de l'antenne de Saint-Louis, James Bullard, un des plus fervents défenseurs d'une politique monétaire agressive, ont milité pour un relèvement de 0,75 point de pourcentage du taux directeur.

Une hausse d'un point de pourcentage (100 pdb) lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, un temps évoquée, semble donc écartée à l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire du 26 et 27 juillet.

Au chapitre statistiques, l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich, données préliminaires), a apporté un soulagement certain en ressortant en progression à 51,1, au-delà des attentes. Les ventes au détail ont également battu les attentes.

Côté valeurs, le rattrapage, avec effet d'amplification, était notable en particulier sur l'emblématique secteur automobile, à l'image de certains de ses représentants, équipementiers compris, sur le compartiment A de la cote: Valeo (+4,50% à 18,35 euros), Faurecia (+5,56% à 16,81 euros), ou Renault (+6,94% à 24,26 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont été portés par les indicateurs macroéconomiques évoqués ci-dessus et par les très bonnes dispositions du secteur bancaire, sur fond d'ouverture plutôt favorable du bal des trimestriels des grands groupes. Le Dow Jones a gagné 2,15% à 31 288 points et le Nasdaq Composite 1,79% à 11 452 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0080$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 98,60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, l'indice NAHB du marché résidentiel américain à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (sa toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

L'indice phare a réalisé un pullback (rejet graphique) d'école sur les 6 000 points.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6200.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5785.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6200.00 / 6325.00 / 6602.00 Support(s) : 5785.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

