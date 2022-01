CAC 40 : Cap maintenu

(BFM Bourse) - Sans s'appuyer sur une analyse scientifique étayée, les marchés se fédèrent autour de l'idée qu'Omicron, par sa moindre dangerosité, ne serait pas à même de freiner la reprise économique. Et s'il pouvait contribuer, par sa contagiosité exceptionnelle, à atteindre la fameuse immunité collective... C'est en substance le sentiment qui se dégage de ce début d'année sur le marché parisien, dont l'indice phare, le CAC 40, a gagné 1,39% à 7 317 points, dans des volumes en vive hausse.

"La diffusion rapide d'Omicron en décembre a conduit à une flambée du nombre de cas [de Covid]. Mais alors que les hospitalisations ont certes augmenté le mois dernier, le recours aux dispositifs d'oxygénation n'a pratiquement pas progressé jusqu'ici. Si la diminution de la dangerosité se confirme ces prochaines semaines, le seuil avant d'imposer de nouvelles restrictions restera élevé selon nous", relèvent les analystes de Barclays.

Ce sont les dossiers Value, liés au tourisme, à l'aérien, et les financières, qui ont tiré le marché vers le haut mardi. Citons Accor (+3,96% à 30,44 euros), Rexel (+4,41% à 18,95 euros), Société Générale (+4,83% à 31,925 euros), ou encore Air France (+8,13% à 4,39 euros).

Au chapitre macroéconomique, hier, deux déceptions au sens de l'écart au consensus, concernant l'ISM manufacturier, à 58.7, en nette contraction, et les nouvelles offres d'emplois (JOLTS), qui ont manqué les attentes. De quoi orienter la loupe vers l'enquête ADP qui sera publiée cet après-midi, avant le rapport fédéral NFP vendredi.

De l'autre côté de l'Atlantique, un début d'effervescence sur le marché des taux a provoqué des écarts de performances entre les indices, le Dow Jones, riche en bancaires notamment, parvenant à grappiller 0,59% à 36 799 points, et le Nasdaq Composite, riche en dossiers de croissance, se contractant de 1,33% à 15 622 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé la séance à l'équilibre à 4 793 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1300$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77,00$.

A suivre à l'agenda ce mardi en priorité le PMI (IHS) pour les services en Zone Euro, en données finales à 10h00, et pour les Etats-Unis, les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi à 14h15, les stocks de pétrole à 16h30 et les Minutes de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC est désormais en partie haute (en extremum) de sa phase de consolidation très large qui prend place entre 6 650 et 7 200 points. La tendance de fond reste puissamment haussière et tant qu'aucune figure de retournement n'est validée, ce trend restera la base de travail privilégiée. Dans l'immédiat, la prudence est de rigueur. Un dépassement franc, dans des volumes puissants et une volatilité soutenue, des 7 200 points viendrait siffler le départ d'une vague haussière supplémentaire. Vague qui serait alors appréciée à l'aune des volumes et de la qualité de la fédération sectorielle. Si les conditions n'ont pas été réunies lundi, elles l'ont été mardi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7160.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 7160.00 / 7000.00 / 6784.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

