CAC 40 : Camisole technique

(BFM Bourse) - Rassuré par un début de bal des trimestriels de bonne facture, le marché parisien a, dans des volumes en hausse, gagné 1,38% à 6 624 points mercredi. Sans en oublier le cadre de travail général, lourd sur les plans inflationnistes et géopolitiques, le marché s'est accordé un répit, en particulier grâce à Danone (+5,76% à 55,66 euros). Le champion agroalimentaire français a régalé les investisseurs en dévoilant des ventes supérieures aux attentes pour le début d'année, lui permettant de confirmer ses objectifs 2022. L'action a aussi profité d'une information rapportée par La Lettre A selon laquelle la banque conseil de Lactalis travaillait depuis quelques mois à "des scénarios de rachat partiel ou total de Danone".

Porté par sa copie trimestrielle, Teleperformance a dominé les débats en gagnant 5,81% à 344,20 euros. Dans un environnement favorable à l'échauffement sur les taux, les banques ont réalisé un joli "tir groupé", à l'image sur le CAC de Crédit Agricole (+2,95% à 10,346 euros), BNP-Paribas (+2,99% à 51,23 euros), et Société Générale (+3,28% à 23,93 euros).

Gardons à l'esprit que "le risque le plus immédiat pour les marchés financiers reste le risque géopolitique au deuxième trimestre", avertit Alexandre Baradez (IG France), "avec des implications macroéconomiques fortes liées notamment aux prix et à la disponibilité des matières premières, mais aussi liée à l’impact sur le moral des consommateurs et des entreprises. Ce risque géopolitique, qui a alimenté ces dernières semaines une inflation déjà élevée, a lui-même des implications en termes de trajectoire des taux, avec des répercussions aussi bien sur les valeurs cycliques que les valeurs de croissance."

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indice sur actions ont terminé en ordre dispersé, avec un grand écart factoriel dû en particulier aux déboires boursiers de Netflix. Si le Dow Jones a grappillé 0,71% avec l'appui du secteur bancaire, le Nasdaq Composite a perdu 1,22% à 13 453 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a fait du surplace en clôture (-0,06% à 4 459 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0860$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 103,60$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce jeudi, l'indice manufacturier Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 26 avril.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive.

Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation.

Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le gap de mercredi 16 mars ne constitue pas un signal de retour à l'achat, et la phase haute volatilité n'est par conséquent pas encore achevée. La configuration, sous forme de combinaison de bougies, en trois corbeaux noirs sur les trois dernières séances de la semaine 12, invite à la plus grande prudence. Comme le prouve le harami tracé immédiatement après une reconquête des 6 760 points, pour une seule clôture, celle du 29 mars. On remarquera le caractère d'englobante baissière de la bougie hebdomadaire de la semaine 14 sur la bougie de la semaine 13.

Nous avons évité la semaine passée la formation d'un îlot de renversement sous le gap du 16 mars.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6430.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6430.00 / 6055.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

